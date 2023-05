Orpo odottaa tilannekatsausta ilmasto- ja maahanmuuttopöydistä huomenna – ”Uskon, että muut asiat on ratkaistavissa nopeammassa aikataulussa”

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kuvasi iltapäivän tiedotustilaisuudessaan maahanmuuttokysymyksiin sekä ilmasto- ja energiapolitiikkaan keskittyvien työryhmien työskentelevän intensiivisesti. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpo toisti myös aamulla kertomansa aikataulun: hän odottaa tilannekatsausta ryhmiltä huomisiltana ja päälinjausten näistä pöydistä tulisi olla valmiina perjantaina.

Orpo totesi, että tällä hetkellä hän en voi kertoa tarkkoja yksityiskohtia neuvottelujen kulusta, koska molemmissa työryhmissä työskennellään intensiivisesti ja työ on kesken.

– Kaikista neuvottelijoista, joita olen tavannut eri puolueista, niin heistä välittyy päättäväisyys ja tahtoa löytää ratkaisut – yhtään väheksymättä sitä, kuinka vaikeita kysymyksiä heillä on pöydällään. Toivon sinne sitkeyttä, kompromissihalukkuutta ja paljon viisautta, miten näitä asioita ratkotaan, Orpo sanoi.

Orpolta kysyttiin, että jos riittävään sopuun päästään, tarkoittaako se sitä, että hallituksen muodostaminen tällä nelikolla tulee ilmeiseksi.

– Ainakin silloin on erittäin iso ongelma hallituksen muodostamisen tieltä ratkaistu, mutta paljon on työtä senkin jälkeen tehtävänä.

Hallitusneuvottelujen aikataulusta hän arvioi, että ensimmäisten viikkojen perusteellinen, pohjustava työ alkaa kantaa hedelmää sitten, kun maahanmuutto- ja ilmastokysymyksistä päästään eteenpäin.

– Uskon, että muut asiat on on ratkaistavissa nopeammassa aikataulussa.

HALLITUSNEUVOTTELUISSA etsitään vielä ratkaisuja isoihin asioihin, kuten talouden raameihin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen. Orpolta kysyttiin, kuinka paljon sote-ratkaisun saamiseksi tarvitaan aikaa – viikko, kaksi vai enemmän. Orpo totesi toivovansa, että viikko, kaksi, riittää.

– En pysty varmaksi sanomaan. Minun tavoitteeni on, että kaikissa ryhmissä tiivistetään tahtia. Nyt on tarpeeksi etsitty ratkaisuja, pohjustettu, kuultu. Nyt tehdään ratkaisuja – niin kuin tehdään maahanmuutossa ja ilmastossa, samalla sykkeellä mennään muihin asioihin, kun pöydät jatkavat. Nyt on ratkaisujen tekemisen aika.

– Sitä, mistä ne vaikeat kohdat vielä syntyy, kuinka hankala niitä on ratkaista, sitä minä en voi etukäteen sanoa, mutta olen kuitenkin toiveikas, että asioita pystytään ratkomaan.