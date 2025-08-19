Orpo: Pallo on nyt Putinilla – Suomen rooli Ukrainan turvatakuissa päätetään myöhemmin

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan seuraavista askeleista Ukrainan sodan päättämiseksi on vastuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Simo Alastalo Demokraatti

Orpo kommentoi viime yönä Washingtonissa käytyjä Yhdysvaltain, Ukrainan ja eurooppalaisten halukkaiden maiden koalition neuvotteluja kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kajaanissa. Pääministeri sanoi ajattelevansa optimistisesti neuvottelujen vieneen Ukrainan rauhanpyrkimystä eteenpäin. Realistina hän kuitenkin korosti Venäjän ratkaisevaa roolia. Venäjä ei Washingtonin kokoukseen osallistunut.

– Pallo on heillä. Onko Putin valmis aidosti rauhanneuvotteluihin, haluaako hän päättää tämän sodan? Kaikki elementit ovat nyt olemassa, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa Kajaanissa tiistaina.

PUTIN ei ole saavuttanut tavoitteitaan Ukrainassa sotimalla, joten hän pyrkii nyt Orpon mukaan pääsemään niihin neuvottelupöydässä.

– Se ei ole mahdollista. Siihen tarvitaan se yhtenäinen länsi, joka esiintyi eilen Washingtonissa.

Mikäli Venäjän rauhantahdosta ei näy merkkejä, painetta Venäjän suuntaan on Orpon mukaan lisättävä muun muassa talouspakottein ja Ukrainan tukea lisäämällä.

Yksi viime yön neuvottelujen tuloksista liittyy Ukrainan turvatakuisiin, joita halukkaiden maiden koalitio suunnittelee yhdessä Yhdysvaltain kanssa. Orpon mukaan Suomen roolia mahdollisissa turvatakuissa arvioidaan myöhemmin, kun turvatakuiden yksityiskohdat on saatu selville.

– Siitä tehdään päätöksiä erikseen.

PUOLUSTUSMINISTERI Antti Häkkänen (kok.) katsoi, ettei Venäjä ole toistaiseksi näyttänyt aidosti halukkaalta osallistumaan Ukrainan rauhankeskusteluihin.

– Riskinä on, että Venäjä pyrkii pelaamaan aikaa ja viivyttämään rauhankeskusteluja ilman halua lähteä aidosti niihin mukaan, Häkkänen sanoi Kajaanissa.

Häkkäsen mukaan Ukrainan mahdollisten turvatakuiden sisältöä selvitetään parhaillaan yhdessä kaikkien Ukrainaa tukevien maiden ja Yhdysvaltain kanssa.

– Siinä USA, joka tässä on ollut aloitteellinen, on keskeisessä roolissa.

– Sitä nyt sitten käytännössä selvitetään, että mitä sillä käytännössä tarkoitetaan ja millaisia rooleja siihen liittyy.

Orpo tähdensi jälleen Suomen olevan Venäjän rajavaltio.

– Meillä on iso vastuu Euroopan turvallisuudesta ja omasta turvallisuudestamme myös ja se raamittaa meidän tekemistä, Orpo sanoi.

Ukrainan tukeminen ja maan pyrkimys EU:n jäseneksi on Orpon mukaan esillä myös tämänpäiväisessä Eurooppa-neuvoston videokokouksessa.

WASHINGTONIN tapaamiseen osallistuneen tasavallan presidentin Alexander Stubbin mukaan kokouksessa varmistui Ukrainan ja Venäjän johtajien tuleva kahdenkeskinen tapaaminen. Mikäli tapaaminen järjestyy, sen jälkeen olisi tarkoitus järjestää vielä kolmikantakokous, jossa olisi mukana Volodymyr Zelenskyin ja Vladimir Putinin lisäksi Trump.

Stubbin mukaan Zelenskyin ja Putinin tapaamisen aika ja paikka ovat vielä auki, mutta toiveena olisi tapaamisen järjestyminen parin viikon sisällä. Kolmikantakokous voisi Stubbin mukaan seurata hyvinkin pian Zelenskyin ja Putinin tapaamista.

- Jää nähtäväksi, onko hänellä (Putinilla) rohkeutta tulla tämäntyyppiseen tapaamiseen tai kolmenväliseen tapaamiseen vai pelaako hän jälleen kerran aikaa. Jos hän pelaa aikaa, haemme yhdessä uusia ratkaisuja, Stubb kommentoi medialle Washingtonissa.