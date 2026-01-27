Orpo Pekingissä: Jani Mäkelä voi suunnata suoraan äänensä omaan puolueeseensa”

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Kiina ei haasta monenkeskistä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Hän kertoi asiasta puhelimitse STT:lle Pekingistä tavattuaan aiemmin tiistaina Kiinan presidentin Xi Jinpingin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Xi ja Orpo käsittelivät keskusteluissaan muun muassa kansainvälistä järjestelmää, joka on ollut kovan paineen alla viime aikoina. Orpo kertoi puolustaneensa keskustelussa voimakkaasti sääntöpohjaista järjestelmää ja kansainvälisiä järjestöjä kuten YK:ta ja Maailman kauppajärjestöä WTO:ta.

- Näissä asioissa Kiina on samalla linjalla. Se on hyvä asia. He eivät haasta tätä monenkeskistä maailmanjärjestystä ja sääntöpohjaa, Orpo sanoi puhelimitse STT:lle.

Orpon mukaan on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, miten Kiina näkee roolinsa maailmassa. Kiinan-vierailut auttavat pääministerin mukaan tässä.

Tästä vierailusta jää Orpon mukaan käteen se, että Kiina ei ole varsinaisesti muuttamassa mitään.

- Se jatkaa politiikkaansa, jossa se vahvistaa taloudellista valtaansa ja myös sotilaallista voimaansa eri puolille globaalisti. Kiina ei viesti mitään muutosta tai muutoshaluja.

Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan mukaan Xi kertoi Orpolle, että Kiina on valmis tekemään Suomen kanssa töitä YK-pohjaisen ja kansainväliseen oikeuteen perustuvan kansainvälisen järjestelmän ylläpitämiseksi.

Xi sanoi Orpolle myös, että Kiina haluaa edistää Suomen kanssa tasapuolista ja järjestyksellistä moninapaista maailmaa ja kaikkia hyödyttävää taloudellista globalisaatiota.

ORPON ykkösprioriteetti keskustelussa Xin kanssa oli Ukraina. Orpon mukaan Kiina haluaa, että Ukrainaan saadaan aikaan tulitauko ja rauha.

- Xi haluaa, että saadaan aikaan rauha, sitä ennen tulitauko. Hän haluaa lopettaa tämän turhan sotimisen, se tuli täysin selväksi. Ja kertoi toimivansa aktiivisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi, Orpo sanoi suomalaismedialle pitämässään lehdistötilaisuudessa tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa.

Orpo sanoi tuoneensa esille sen, että Kiinan toiminta auttaa Venäjää jatkamaan sotaa ja että Kiinalla olisi mahdollisuus saada sota loppumaan esimerkiksi vaikuttamalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin.

Orpo kuvaili keskusteluja Xin kanssa avoimiksi, asiallisiksi ja rakentaviksi. Hänen mukaansa presidentti oli selvästi perehtynyt asioihin myös Suomen näkökulmasta.

Keskustelut keskittyivät Ukrainan lisäksi Suomen ja Kiinan kahdenvälisiin suhteisiin, EU:n ja Kiinan kauppasuhteisiin sekä ilmastonmuutokseen.

VIIME aikoina Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhittelu liittolaisia kohtaan on herättänyt keskustelua siitä, pitäisikö EU:n tiivistää suhteitaan Kiinaan vastapainona Yhdysvaltojen arvaamattomuudelle.

Orpon mukaan Yhdysvaltojen politiikka heijastuu myös Kiinan ja Suomen suhteisiin, mutta hän ja Xi eivät juurikaan keskustelleet suoraan Yhdysvalloista.

- Minusta Suomen ei tarvitse muuttaa Kiina-suhteessaan mitään. Meillä on pitkä traditio siitä, millainen on Suomen ja Kiinan välinen suhde. Yhdysvaltojen politiikkaa sekin heijastelee, mutta se ei muuta mihinkään sitä perustarvetta, että meidän täytyy löytää Kiinan kanssa Eurooppana parempi kauppasuhde, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa toimivat kauppasuhteet ovat Kiinalle ja Euroopalle kaikissa tilanteissa molemminpuolinen etu.

Orpo sanoi puhelimitse STT:lle, ettei pidä ongelmallisena sitä, että EU-maiden johtajat käyvät vuoron perään Kiinassa ajamassa omia etujaan.

Pääministerin mukaan Kiinassa ymmärretään hyvin se, että esimerkiksi kauppapolitiikassa ja tietyissä sääntelykysymyksissä neuvotteluja täytyy käydä nimenomaan EU:n kanssa.

- Ei ollut mitään merkkejä siitä – esimerkiksi tämän vierailun aikana missään puheenvuorossa – että he jotenkin pyrkisivät hajottamaan Euroopan unionia.

KOKOOMUKSEN hallituskumppanin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi tiistaina viestipalvelu X:ssä pitävänsä ongelmallisena valtionjohdon viime aikojen tapaamisia Kiinan johdon kanssa.

- Totta kai kaikkien kanssa täytyy pystyä puhumaan, mutta samalla on syytä muistaa, että Kiina on autoritäärinen ja imperialistinen ihmisoikeuksia kunnioittamaton maa, joka ei ole liittolaisemme tai kumppanimme, Mäkelä sanoi.

Orpolla oli Mäkelän kritiikkiin selvä vastaus.

- Jani Mäkelä voi suunnata suoraan äänensä omaan puolueeseensa. Hallitus, sen poliittinen johto, johon myös perussuomalaiset kuuluvat, ovat olleet valmistelemassa ja hyväksymässä tämän matkan. Meillä ei ole ollut kahta kysymystä siitä, etteikö tämä olisi tärkeää ja Suomen kannalta oikein.

Orpon mukana Pekingissä oli parinkymmenen suomalaisyrityksen edustajia. Pääministeri kertoi, että vierailu auttoi purkamaan kaupan esteitä, joita Suomen ja Kiinan välillä kuitenkin edelleen on.

Anssi Rulamo/STT