Orpo perustelee Grahn-Laasosen mukaanottamista substanssilla – ex-ministeri: “Varmaan tässä on taustalla muut syyt”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vahvisti tiedotustilaisuudessaan perjantaina, että hallitus ei aio perua ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päätöstä, jonka mukaan Suomi jää pois Ukrainan tasa-arvoliittoumasta. Tavio on ulkoministeriön virkakunnan mukaan perustellut päätöstään sillä, että liittouma tukee myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Simo Alastalo Demokraatti

Sen sijaan hallitus ottaa vähemmistöjen asiat mukaan Ukrainan jälleenrakennusohjelman toiseen vaiheeseen ja asettaa ohjelman valmisteluun mukaan Tavion lisäksi myös sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.), jonka kotipesä on sosiaali- ja terveysministeriö. Orpo perusteli erikoista ratkaisua sisältökysymyksillä.

– Näen tämän hyvin käytännönläheisenä asiana niin, että kun kerran on substanssikysymys, joka on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, niin se yhdistetään silloin kehitysministerin työhön, Orpo totesi.

Jälleenrakennusohjelman toinen vaihe on Orpon mukaan jo valmistelussa.

– Tulemme tekemään konkreettisia linjauksia siitä, miten jälleenrakennustyössä huomioidaan vähemmistöt. Miten heidän etunsa turvataan, miten heidän äänensä kuuluu.

PÄÄMINISTERI tähdensi Suomen olevan maailmalla yksi arvostetuimpia maita naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen asian ajamisessa.

– Meillä on mieletöntä osaamista ja ammattitaitoa Suomen virkakunnassa ja kansalaisyhteiskunnassa näiden asioiden äärellä, Orpo muotoili.

Viime kaudella ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä toiminut Ville Skinnari (sd.) muistuttaa Demokraatille, että Orpon hehkuttamaa osaamista, josta Suomi maailmalla tunnetaan, on nimenomaan ulkoministeriössä. Skinnari epäilee, että Grahn-Laasosen tasa-arvomandaatin laajentaminen Ukrainaan johtuu muista kuin sisällöllisistä syistä.

– Osaaminen on ulkoministeriössä. Kyllä ulkoministeriössä virkakunta on varmasti pitänyt näitä Suomelle tärkeitä asioita esillä. Ei tähän muita ministeriöitä tarvita. Varmaan tässä on taustalla muut syyt, Skinnari epäilee.

Suomen ulkopolittisista linjauksista vastaa ulkoministeriö, joten Ukrainan jälleenrakentamista ja tasa-arvoa koskevat asiat ovat ministeriön sisäisiä. UM:n hierarkiassa ykkösministerinä on kokoomuksen Elina Valtonen.

SDP esittää epäluottamuslauseen ministeri Tavion toiminnasta. SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan näyttää siltä, että pääministeripuolue kokoomuksen voimat eivät riitä pitämään huolta siitä, että Suomen ulkopolitiikassa pidetään kiinni tasa-arvosta ja Ukrainan tukemisesta.