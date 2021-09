Orpo pitää pakolaiskiintiön nostoa mahdollisena – näin hän muotoili asian Ylellä

Kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta kysyttiin Yle TV1:n Ykkösaamussa, pitäisikö Suomen nostaa pakolaiskiintiötä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpo sanoi alkuun, että ”kiintiö on tällä hetkellä minusta aika hyvällä tasolla”.

Hän kuitenkin selkeästi piti myös mahdollisena sitä, että sitä voitaisiin nostaa tietyissä olosuhteissa. Näin Orpo lausui asiasta:

– Mutta pitää olla valmiutta siihen, että jos esimerkiksi tämä Afganistanin kriisi oikeasti johtaa sellaiseen humanitääriseen kriisiin, että ihmisiä, naisia ja lapsia on suuressa vaarassa ja hengenvaarassa, silloin kiintiöpakolaisjärjestelmä on se väline, jota kautta me voimme auttaa niitä kaikkein hädänalaisimpia.

Orpo näyttää olevan asiassa likipitäen samoilla linjoilla kuin maamme hallitus.

Talousarvioesityksen mukainen vuoden 2022 pakolaiskiintiö on 1 050 henkilöä.

”Hallitus varautuu nostamaan pakolaiskiintiötä Afganistanin tilanteesta johtuen. Pakolaiskiintiötä ja sen rahoitusta tarkastellaan talousarvioesityksen täydennyksen tai lisätalousarvioesitysten yhteydessä”, valtioneuvosto tiedotti tässä kuussa budjettiriihen jälkeen.