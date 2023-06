Orpo puhutteli Junnilan – ”On käyty vakava keskustelu”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo puhutelleensa keskiviikkona aamulla natsikytköstensä vuoksi kohun keskelle joutuneen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.). DEMOKRAATTI Demokraatti

– On käyty vakava keskustelu siitä miten hän on toiminut. Hän on itse irtisanoutunut hyvin selkeästi, pahoitellut aikaisempien vuosien toimintaansa ja sanonut, että hän on ottanut opikseen.

– Olkoon tämä nyt vakava varoitus hönelle ja opiksi siitä miten ministerinä pitää toimia, Orpo sanoi keskiviikkona eduskunnassa.

KESKUSTELU päätyi Orpon mukaan siihen, että Junnila jatkaa elinkeinoministerinä. Oppositiopuolue vihreät esitti tiistaina eduskunnassa Junnilalle epäluottamusta. Esitystä tuetaan sekä vasemmistoliitosta että SDP:stä, joten Junnilan asemasta on luvassa myös äänestys.