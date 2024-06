Orpo sanoi käyneensä vakavan keskustelun Rydmanin kanssa – näin Rydman itse kertoi keskustelusta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi tänään tiedotustilaisuudessa eduskunnassa käyneensä vakavan keskustelun elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) kanssa. Orpon mukaan heillä on nyt yhteneväinen näkemys siitä, että vapaalla medialla on demokratiassa aivan keskeinen roolinsa. Rydmanin voimakkaan kriittinen linja Helsingin Sanomien taannoista artikkelia kohtaan jatkui hänen kommenteissaan luottamusäänestyksen jälkeen. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpo piti tänään tiedotustilaisuuden eduskunnassa juuri ennen täysistuntoa, jossa äänestettin niin elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) kuin hallituksenkin luottamuksesta.

– Elinkeinoministeri Wille Rydman on ministerin valta-asemasta käsin painostanut tiedotusvälineitä ja yksityishenkilöitä. Se ei vastaa ministeriltä edellytettävää käytöstä, mutta ministeri Rydman itse tai muu hallitus eivät ole halukkaita kantamaan asiassa vastuuta. Siksi ehdotan, että eduskunta toteaa, että ministeri Rydman ei nauti eduskunnan luottamusta, vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholmin ehdotus epäluottamuslauseeksi kuului.

Eduskunta antoi sittemmin luottamuksen niin Rydmanille kuin hallituksellekin.

– Kävin viikonlopun aikana ministeri Rydmanin kanssa vakavan keskustelun välikysymyksestä ja siihen liittyvistä aiheista. Voi sanoa, että meillä on nyt yhteneväinen näkemys siitä, että vapaalla medialla on demokratiassa aivan keskeinen roolinsa. Valtioneuvoston jäsenten tehtävä on edistää ja vahvistaa tätä roolia, ei heikentää, vaan luoda sille edellytyksiä eikä meidän tehtävämme ole myöskään aliarvioida median roolia. Toimittajien pitää antaa tehdä työtään, Orpo oli kertonut tiedotustilaisuudessaan Rydmanin kanssa käymästään keskustelusta ennen äänestyksiä.

– Olemme myös käyneet puheenjohtajanelikossa läpi tätä kysymyskokonaisuutta. Haluan sen sanoa, että meillä on toimintakykyinen hallitus. Me olemme erittäin sitoutuneita hallitusohjelman eteenpäin vientiin, Orpo jatkoi.

Orpon mukaan jokainen ministeri ja ryhmä ymmärtää, että työtä tehdään arvokkaalla tavalla.

– Meillä on viime kesänä tehty erinomainen asiakirja syrjimättömästä Suomesta, tasa-arvoisesta Suomesta, joka ohjaa meidän toimintaa. Palautettiin mieliin myöskin silloin käytyjä keskusteluja, Orpo sanoi.

MEDIA kysyi Orpolta muun muassa, esittikö hän Rydmanille jonkin toiveen, miten hän tulisi toimia tai olla toimimatta jatkossa. Orpolle todettiin myös, että viime viikolla Rydman totesi Helsingin Sanomille seuraavasti:

”Opposition välikysymyksessä toistetaan niitä vääriä väitteitä, joiden levittämisen Helsingin Sanomat aloitti kaksi vuotta sitten. Helsingin Sanomien 19.6.2022 julkaisema juttu on olennaisilta osiltaan täyttä pötyä”.

Orpolta kysyttiin, mitä mieltä hän on HS:n 2022 jutun paikkansapitävyydestä? Orpo vastasi sanomalla, ettei “halua ottaa osaa tähän juridiseen keskusteluun”.

– Olen sitä mieltä, että ministeri keskittyy ministerin tehtävässään ministerin tehtävän hoitamiseen. Minä en halua arvioida edes sitä, mitä vapaa-ajalla on joskus aikaisemmin tehnyt tai jäänyt tekemättä. Kun me puhuttiin ja kuten sanoin, meillä on nyt yhteinen näkemys siitä, että mikä on ja pitää olla valtioneuvoston jäsenten suhtautuminen mediaan, sen työhön ja suhteessa ministerin käyttäytymiseen, niin minusta siinä on ohjetta kerrakseen, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Rydman on hoitanut ministerin tehtäväänsä hyvin eikä hänellä ole konkreettista tietoa eikä havaintoa siitä, että Rydmanin toiminta tai toimintaa koskeva uutisointi olisi vaikuttanut tämän edellytyksiin toimia ulkomailla ministerin tehtävissä.

Helsingin Sanomat julkaisi 2022 kesällä artikkelin, jossa useat naiset kertoivat kansanedustaja Wille Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Rydman itse on kiistänyt jutussa olleet väitteet. Asia on pysynyt pitkään pinnalla muun muassa vyyhteen liittyneiden tutkintojen vuoksi, mutta syytteitä asiassa ei ole nostettu.

ELINKEINOMINISTERI Wille Rydman saattaa tämän päivän kommenteistaan päätellen jatkossakin kommentoida Helsingin Sanomien vuoden 2022 artikkelia.

– Huomioiden sen, kuinka yleisiä edelleenkin ovat ne käsitykset, että siinä lehtijutussa esitetyt väitteet olisivat totta, lienee tarvetta jatkossakin oikoa niitä vääriä käsityksiä, jota tämä lehdistöhistoriamme yksi murheellisimpia artikkeleita on aiheuttanut. Sitä keskustelua epäilemättä valitettavasti tullaan vielä joitakin aikoja käymään, Rydman sanoi ja väitti sen jälkeen suoraan, että jutun tekijät ja lähteet ovat valehdelleet.

Rydmanin mukaan jopa kärkkäämpi ja ankarampi kritiikki kuin hän on Helsingin Sanomia kohtaan esittänyt olisi ansainnut paikkansa.

Hän sanoi medialle luottamusäänestyksen jälkeen myös, että ulkomailla suomalainen mediakeskustelu ei ole näkynyt ja vienninedistämismatkoista on tullut vientiyrityksistä erinomaista palautetta.

Rydmanilta kysyttiin myös, lupasiko hän Orpolle tehdä toimintaansa joitain konkreettisia muutoksia.

– Keskustelimme siitä, mikä on vapaan median merkitys läntisessä yhteiskunnassa ja totesimme, että pidämme sitä yhtenä demokraattisen, avoimen yhteiskunnan kivijalkana ja tästä meillä ei ollut mitään erimielisyyttä.

Toivoiko Orpo, että jollakin tavalla muutatte sitä, miten käsittelette mediaa ja miten vastasit näihin, jos hän näin toivoi?

– En mene yksityiskohtiin siitä, että mitä kaikkea keskusteltiin, mutta lopputulema oli se, että meillä on yhteneväinen käsitys siitä, miten arvokas on vapaa, luotettava ja toimintakykyinen media länsimaisessa demokratiassa ja yhteiskunnassa, Rydman vastasi.

Lupasitko mitenkään muuttaa sitä, miten käsittelet mediaa?

– Olen tässä kuvannut sitä, että varmasti, kun väärät käsitykset edelleenkin ovat yleisiä, niin niitä epäilemättä silloin kun niitä esiintyy on tarvetta oikaista, mutta täysin yhteneväinen käsitys meillä oli siitä, miten keskeisessä roolissa vapaa tiedonvälitys avoimessa yhteiskunnassa ja demokratiassa on.

PETTERI Orpo otti tiedotustilaisuudessa kantaa myös sen jälkeen eduskunnassa edessä olleeseen keskusteluun yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä.

Keskustelualoitteen aiheesta olivat jättäneet eduskuntaryhmät perussuomalaisia lukuun ottamatta.

– Olen ihan samaa mieltä opposition kanssa siitä, että tunnelma on kiristinyt ja kielenkäyttö yhteiskunnassa on kärjistynyt meihin ja teihin. Samaan aikaan, kun me olemme nähneet näitä karmeita väkivallantekoja, haluan ensinnäkin sanoa sen, että tietenkin hallitus tuomitsee täysin ne itse väkivallanteot, varsinkin ne jossa on rasistisia piirteitä. Voin sanoa myöskin sen, että rasismilla ei ole mitään sijaa Suomessa, Orpo sanoi.

Orpo viittasi viime kesäiseen valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Hän sanoi, että otetaan se vakavasti ja viedään sitä eteenpäin.

– Meillä on aivan liikaa kärjistynyttä puhetta. Erityisesti meidän aikuisten pitäisi miettiä, että millaista esimerkkiä me itse kukin annamme meidän lapsille ja nuorille. Välillä tuntuu, että ei ole ihme, että nuoret käyttäytyvät uskomattoman julmasti, kun miettii millaista esimerkkiä me annamme – vihapuhetta, toisten tahallista väärinymmärtämistä, ilkeilyä. Valitettavasti tämä on myöskin jossain määrin laajentunut tänne Arkadianmäelle asti, Orpo totesi.

Keskustelualoitteen taustalla olivat ainakin Oulussa hiljattaiset puukotustapaukset, joissa on epäilty rasistista motiivia. Ainakin toisessa tapauksessa epäilty on kiistänyt tällaisen motiivin.

SUOMEN Kuvalehden mukaan hallituksen yhdenvertaisuustyö takkuaa ainakin joiltakin osin.

Valtioneuvoston kansliasta on arvioitu lehdelle, että alun perin alkukesälle suunniteltu rasisminvastainen kampanja nähdään nyt loppukesästä. Lehden mukaan myös holokaustin kieltämisen kriminalisointi lykkääntyy, koska siitä ei ole poliittista sopua.

Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, kuinka sitoutuneita hallituksessa ollaan viemään viime kesän tiedonantoa eteenpäin.

– Olemme erittäin sitoutuneita. Tiedonannossa on suuri määrä erilaisia toimenpiteitä ja niitä kaikkia viedään eteenpäin. Jos jokin on lykkääntynyt, sille on varmasti hyvät asialliset perusteet. Mitään ei lykätä sen takia, ettei haluttaisi. Me haluamme viedä näitä eteenpäin. Minusta me olemme ratkoneet holokaustiin liittyvät poliittiset kysymykset jo aikaisemmin. Pitää selvittää, mikä siinä vielä takkuaa, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan rasismin vastainen kampanja käynnistyy syksyn alussa.

– Siitä tulee hyvä ja laaja. Luulisin, että siinä valmistelu yksinkertaisesti on ottanut aikansa, koska siitä halutaan tehdä hyvä. Näin minä olen ainakin itse halunnut sen nähdä.