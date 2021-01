Orpo vaatii Navalnyin vapauttamista

Orpo kirjoittaa asiasta Twitterissä.

–Demokraattiset valtiot, jotka noudattavat oikeusvaltioperiaatetta eivät pane oppositiojohtajia vankilaan. EU:n täytyy ottaa asiaan yhteinen kanta, Orpo sanoo ja liittyy samalla Euroopan kansanpuolueen puheenjohtajan Donald Tuskin solidaarisuusvaatimuksiin.

– He eivät lannistaneet Navalnyita myrkyllä eivätkä he lannista häntä vankilalla. Olkoon solidaarisuutemme hänen voimansa, Tusk tviittaa.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) on myös tänä aamuna aiemmin vaatinut Venäjää vapauttamaan oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin viipymättä.

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut lausunnon, jossa se puolustaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kiinniottoa.

Navalnyi otettiin eilen kiinni Moskovassa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta, jossa hän oli hoidettavana myrkytyksen vuoksi. Venäjän mukaan Navalnyi otettiin kiinni lentokentällä epäiltynä muun muassa aiemmin saamansa tuomion ehtojen rikkomisesta.

Russia must immediately free Aleksei @navalny. Democratic states that abide by the rule of law do not put opposition leaders in prison. EU must take a joint position on the matter.

+ 1 for President Tusk. https://t.co/Ln0SqknoQy

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 18, 2021