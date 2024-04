Orpo Ylellä alv-korotuksen aikataulusta: “Sanoisin, että alkusyksy on realistinen”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi Ylen A-studiossa hallituksen päättämien sopeutustoimien riittävän, jos talouden toimintaympäristö pysyy ennusteiden mukaisena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos ei nyt tule yllätyksiä maailmalta, uusia shokkeja, niin tämä riittää. Valitettavasti en pysty ennustamaan, mitä maailmalla tapahtuu, mutta jos meidän toimintaympäristömme pysyy nyt sellaisena kuin nyt ennustetaan, niin tämä riittää, Orpo totesi haastattelussa tiistai-iltana.

Hallitus ilmoitti tiistaina kaksipäiväisen kehysriihensä päätteeksi noin 3 miljardin euron lisäsopeutuksista. Orpo arvioi aiemmin, että hallitus on toistaiseksi päättänyt noin yhdeksän miljardin euron sopeutuksista valtiontalouteen.

SUURIN yksittäinen hallituksen tiistaina ilmoittama sopeutustoimi oli yleisen arvonlisäverokannan nouseminen 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Vaikka valtaosan tiistaina ilmoitetuista toimista kaavaillaan astuvan voimaan ensi vuoden alussa, voi yleisen arvonlisäverokannan nosto astua voimaan jo aiemmin.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi aiemmin tiistaina pitävänsä hyvin todennäköisenä, että arvonlisäveroa korotetaan jo tänä vuonna.

Orpo kertoi tiistai-iltana Ylen toimittaja Annika Damströmin haastattelussa, että hallitus on käytännössä linjannut, että korotus tulee voimaan tänä vuonna, jotta Suomi välttäisi EU:n liiallisen alijäämän menettelyn jo kuluvan vuoden osalta.

- Sanoisin, että alkusyksy on realistinen, mutta tämä menee jatkovalmisteluun mahdollisimman nopealla aikavälillä.

ORPO kertoi haastattelussa myös olevansa pahoillaan siitä, että useita valtiontalouteen kohdistuvia sopeutuspäätöksiä on tehty pienen ajan sisällä.

- Lyhyellä aikavälillä kyllä nämä ovat kipeitä päätöksiä, ja olen sinänsä pahoillani, että me joudumme tällaisessa ajassa tekemään näitä päätöksiä. Mutta näillä on tarkoitus, ja kun me saadaan samaan aikaan kasvu käyntiin, niin huominen on parempi, hän totesi.