Orpolta selkeä viesti perussuomalaisille: ”Heidän ei pitäisi mennä sinne” – kokoomusjohtaja haluaisi puolueelleen komissaarin paikan, muttei pane toivoaan Säätytaloon

Kokoomus on ottamassa selkeän voiton eurovaaleissa. Demokraatti kysyikin kokoomuksen vaalivalvojaisissa puolueen puheenjohtajalta Petteri Orpolta, onko voitto balsamia eduskuntavaalien haavoille.

– Tämä on ennen kaikkea riemu siitä, että kokoomus on niin vahva Eurooppa-puolue. Se, että olemme reilusti eduskuntavaalituloksen yläpuolella, on iso, iso asia, Orpo kommentoi ja väisti kysymyksen.

Sen, vahvistaako eurovaalimenestys myös Orpon asemaa kokoomuksen puheenjohtajana, hän sanoo olevan kokoomuksen jäsenten arvioitavissa.

– Mutta tässä samalla lavalla otettiin kuntavaalien ykkössija kaksi vuotta sitten, eduskuntavaaleissa kaikista haasteista huolimatta yksi lisäpaikka ja nyt selkeä kärki, niin ei se ihan huono rekordi ole, Orpo sanoo Helsingin Kampissa.

Puoluesihteeri Janne Pesonen sanoi omassa puheenvuorossaan, että kahteen ykköspaikkaan eri vaaleissa on pystynyt kokoomuksesta aiemmin vain vain Jyrki Katainen.

Kovin isoja yllätyksiä Orpo ei täkäläisten eurovaalien tuloksessa näe. Paitsi yhden, jonkinlaisen.

– Toistaiseksi se, että perussuomalaisten eduskuntavaalitulos ja sen jälkeinen gallup-kärki näyttää sulaneen, Orpo huomauttaa.

”Ei heillä ole oikeasti mitään selkeää Eurooppa-profiilia.”

Perussuomalaisten kenties odotuksiin nähden heikkoon tulokseen on Orpon mukaan monia syitä.

– Ei heillä ole oikeasti mitään selkeää Eurooppa-profiilia. Minä en ole päässyt perille, ovatko he nyt pysymässä Euroopassa vai haluavatko he meidät irti. He ovat menossa Salvinin ja Le Penin kanssa samaan kansallismielisten populistien ryhmään, joiden tarkoituksena on hajottaa Euroopan unionia. Uskon, että sillä on ollut merkityksensä, Orpo sanoo.

Hän pitää erittäin huolestuttavana asiana, jos suomalaiset mepit istuvat samassa ryhmässä sellaisten puolueiden kanssa, jotka ovat avoimesti Venäjä-mielisiä ja avoimesti haluavat hajottaa, heikentää ja horjuttaa Euroopan unionia.

– Perussuomalaiset ovat varmasti isänmaallista väkeä mutta se, että he ovat siinä ryhmässä ja tuovat siihen omalta osaltaan lisävoimaa, ei ole hyvä asia. Minusta heidän ei pitäisi mennä sinne, Orpo sanoo suoraan.

Vaalivaikuttamista eurovaaleissa Petteri Orpo ei ole huomannut sen enempää kuin eduskuntavaaleissakaan.

– Kyllä tuo varmaan pääosiltaan kotimainen trollaus on aika vahvaa. Se on mennyt ehkä tyylilajiltaan ja aggressiivisuudeltaan osin överiksi ja toivottavasti tulevia vaaleja kohti pystytään asialle yhdessä jotakin tekemään, Orpo kuitenkin sanoo.

”Sitä enemmän he pystyvät horjuttamaan.”

Kokoomusjohtajana Orpo ajattelee luonnollisesti, että sillä on Euroopassa valtava merkitys, että oma viiteryhmä Euroopan kansanpuolue EPP pysyy suurimpana EU-ryhmänä.

– Vastapuolella katson sitä, kuinka paljon populistiporukka pystyy saamaan (ääniä). Mitä isompi määrä on, sitä enemmän he pystyvät horjuttamaan päätöksentekoa.

– Luulen, että ALDE eli liberaali keskiryhmän puolue vahvistuu näissä vaaleissa. Se on ollut yleinen trendi Euroopassa. Nyt kun Emmanuel Macron on siirtynyt näissä vaaleissa ALDEen, näiden kolmen kesken minä lähtisin hakemaan sitä yhteistyötä, Orpo sanoo ja viittaa kolmella EPP:hen, sosialisteihin sekä ALDEen, johon Suomesta kuuluu keskusta.

”Minä olen hyvin pessimisti sen suhteen.”

– Jos me haluamme Suomesta komissaarin, jolle saadaan mahdollisimman raskas salkku, silloin olisi hyvä, että hän olisi EPP:hen kuuluva ja kokoomuslainen. Mutta meillä on traditio siitä, että se on pääministeripuolueen nimitysvallassa. Minä tietysti pitäisin järkevänä, että tätäkin asiaa mietitään, koska tulos on niin selvä, Petteri Orpo toteaa komissaarin valinnasta.

Todennäköinen pääministeri, tämän hetken hallituksenmuodostaja Antti Rinne (sd.) on nimittämässä komissaariksi sosialidemokraatin.

Aikooko Orpo kuitenkin käydä Rinteen kanssa keskusteluja komissaarin paikasta?

– Minä olen hyvin pessimisti sen suhteen, että Säätytalolla korva heilahtaa minkään viestin takia vaan härkäpäisesti mennään eteenpäin.

Eli SDP:stä tulee komissaari?

– Näin siinä valiettavasti tulee käymään, Orpo sanoo osaansa tyytyen.