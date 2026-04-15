Osa hoitajista joutuu nyt maksamaan pakollisen sote-kortin itse – kansanedustaja: ”Työvälineet kuuluvat työnantajan vastuulle”

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää epäoikeudenmukaisena, että hoitajat joutuvat maksamaan itse työn tekemiselle välttämättömästä pakollisesta sote-kortista. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Demokraatti Demokraatti

– Työvälineet kuuluvat työnantajan vastuulle, tämän pitäisi olla itsestään selvää, Werning sanoo tiedotteessa.

Sote-kortti on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti, joka on ollut tämän vuoden alusta lähtien pakollinen kaikille alan ammattilaisille.

Werning kertoo, että vaikka itse kortti on maksuton, hyvinvointialueet perivät sen rekisteröinnistä maksuja, jotka vaihtelevat 20-120 euron välillä. Hyvinvointialueet eivät Werningin mukaan peri maksua omilta työntekijöiltään, mutta valtaosa yksityisellä sektorilla työskentelevistä joutuu maksamaan kustannuksen itse.

– Tilanne on suorastaan nurinkurinen. Usein juuri pienemmällä palkkatasolla yksityisellä sektorilla työskentelevät hoitajat joutuvat maksamaan ylimääräisiä kuluja, kun samaan aikaan julkisella puolella työskentelevät saavat kortin maksutta, Werning toteaa.

Käytännöt on yhdenmukaistettava valtakunnallisesti.

Werning huomauttaa alueellisesta eriarvoisuudesta. Käytännöt vaihtelevat kansanedustajan mukaan hyvinvointialueittain, ja kortin hankkiminen voi aiheuttaa työntekijälle myös matkakuluja, koska rekisteröinti onnistuu vain tietyissä pisteissä.

– Tämä ei ole vain työnantajakysymys, vaan myös yhdenvertaisuuskysymys. Työntekijän asema ei voi riippua siitä, millä alueella hän työskentelee tai onko työnantaja julkinen vai yksityinen sektori.

Werning kysyy hallitukselta, onko se arvioinut nykykäytännön vaikutuksia työntekijöiden eriarvoisuuteen ja aikooko se ryhtyä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

– Ratkaisu on yksinkertainen: työnantaja vastaa sote-korttiin liittyvistä kustannuksista. Samalla käytännöt on yhdenmukaistettava valtakunnallisesti. Kyse on pienestä muutoksesta, mutta sillä on suuri merkitys hoitajien arjessa ja alan houkuttelevuudessa, Werning sanoo.