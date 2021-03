Osmo Soininvaara: ”Nyt lyödään liian lujaa”

Entinen ministeri, kansanedustaja ja puoluejohtaja Osmo Soininvaara suhtautuu penseästi kaavailtuihin liikkumisrajoituksiin. Hän kirjoittaa verkkosivuillaan, että hänelle on tullut ensimmäisen kerran tunne, että nyt lyödään liian lujaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Olen tutustunut THL:n mallinnukseen lähinnä Uuttamaata ajatellen. THL:n mallissa on liioiteltu vähän kaikkia parametrejä. Pohjana oleva tartuttavuusluku on Uudellamaalla korkeampi kuin se on tässä kuussa ollut, rokotukset vaikuttavat tartuttavuuteen hitaammin kuin vaikuttivat Israelissa, ja kesä vähentää tartuttavuutta paljon vähemmän kuin se vähensi viime kesänä tai kun se vähentää muiden koronavirusten tartuttavuutta. Lopputuloksena on paljon synkeämpi arvio kuin minä tekisin.”

SOININVAARAN mukaan liikkumisrajoituksista kannattaa säätää, mutta niitä ei kannata ottaa käyttöön, ellei tilanne käänny pahemmaksi, sillä rajoitusten inhimillinen hinta on suuri.

Hän huomauttaa, että liikkumisrajoitukset vähentävät tartuntoja, kuolemia ja sairaanhoitojaksoja suunnilleen yhtä paljon kuin vähentäisi rokotusten keskittäminen epidemiatilanteen mukaan.

”Aivan hölmöltä tuo keinona kuitenkin vaikuttaa. Kun emme pysty kieltämään sitä, mitä ihmiset tekevät rakennusten sisällä, kiellämme siirtymisen rakennuksesta toiseen. Tämä ei pelitä, jos kaupassa saa kuitenkin käydä. Alepan kassin kanssa voi liikkua vapaasti, jos on päättänyt fuskata.”

Soininvaara sanoo pelkäävänsä, että liikkumisrajoituksia noudattavat vain ne, jotka noudattaisivat suosituksiakin, mutta ne jotka eivät piittaa suosituksista, eivät piittaa näistäkään.