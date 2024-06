Oulun puukotuksesta epäilty myöntää puukotuksen, mutta kiistää ulkomaalaisvastaisen motiivin

Oulussa lapsen puukottamisesta epäilty Juhani Sebastian Lämsä, 33, on kuulusteluissa myöntänyt teon. Asiasta kertoi maanantaina STT:lle Lämsän avustajaksi määrätty asianajaja Heikki Aspegren. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Hän on kuulusteluissa myöntänyt menettelyn, mutta on kiistänyt, että hänellä olisi ollut tappamistarkoitusta. Myös sen hän on halunnut täsmentää, että tässä ei ole kyse mistään ulkomaalaisvastaisesta toiminnasta, Aspegren sanoi.

Puukotus tapahtui torstaina illalla puoli seitsemän jälkeen kauppakeskus Valkeassa. Poliisin mukaan mies hyökkäsi täysin yllättäen 12-vuotiaan pojan kimppuun ja puukotti tätä useita kertoja takaapäin.

Mies yritti poliisin mukaan lähteä myös puukotuksen uhrin seurassa olleen 14-vuotiaan pojan perään, mutta vartija puuttui tilanteeseen. Tähän 14-vuotiaaseen kohdistuneeseen epäiltyyn tekoon Lämsä ei ole Aspegrenin mukaan vielä ottanut kantaa.

Molemmat uhrit ovat ulkomaalaistaustaisia, ja keskusrikospoliisi KRP kertoi pian tapahtuneen jälkeen, että epäillyllä miehellä on äärioikeistotaustaa. Esitutkinnassa yksi tutkintalinjoista on se, onko teoilla rasistinen motiivi.

Aspegren kertoo Lämsän olleen mukana uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnassa, mutta hänen mukaansa Lämsä sanoo irtautuneensa siitä jo helmikuussa 2018. Aspegren arvioi, että mahdollinen motiivi puukotukselle “varmaankin tarkentuu myöhemmin”.

OULUN käräjäoikeus vangitsi Lämsän maanantaina kahdesta murhan yrityksestä epäiltynä. Lämsä ei ollut läsnä paikan päällä Oulun käräjäoikeudessa järjestetyssä vangitsemisistunnossa, vaan hän osallistui siihen etäyhteydellä Haukiputaan poliisivankilasta. Hän ei peitellyt kasvojaan, kun media sai kuvata häntä näytöltä hetken käsittelyn aluksi.

Oulun poliisin tutkinnanjohtajan Markus Kiiskisen mukaan epäillyn kuulusteluja jatkettiin viikonlopun aikana, mutta hän ei kommentoi niiden sisältöä.

- Epäiltyä kuultiin viikonloppuna kahteen kertaan. Häneltä on kysytty äärioikeistotaustasta ja motiivia pyritty selvittämään. En voi sitä enempää avata tässä kohtaa, kun kuulustelut ovat hänenkin osaltaan vielä kesken, Kiiskinen kertoi STT:lle.

Poliisi kertoi maanantaina, että 12-vuotias uhri oli päässyt kotiin sairaalasta. Kiiskinen sanoi STT:lle, että poika on toipumaan päin.

LÄMSÄ on mainittu muun muassa viranomaisten vuonna 2017 vireille laittamassa kanteessa, jolla vaadittiin Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamista. Kanteessa kerrotaan Lämsän olleen PVL:n aktiivi ja syyllistyneen rikoksiin uusnatsijärjestön toiminnassa. Korkein oikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi vuonna 2020.

Lämsä on aiemmin tuomittu muun muassa Jyväskylän kirjastossa vuonna 2013 tapahtuneesta puukotuksesta. Hän hyökkäsi kahden muun henkilön kanssa kirjastossa järjestettyyn Äärioikeisto Suomessa -kirjaa käsittelevään tilaisuuteen ja puukotti ovimiestä. Hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja useista muista rikoksista puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

STT julkaisee Lämsän nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa epäiltyjen rikosten yhteiskunnallisen merkityksen, hänen aiempien rikostensa sekä kielletyn uusnatsijärjestön toimintaan osallistumisen takia.

Maria Rosvall / STT