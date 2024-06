Oulun Valkeassa lyhyen ajan sisään kaksi puukotusta, joissa motiivi saattaa olla rasistinen – Poliisi: ”Erittäinkin huolestuttavaa”

Oulussa Valkean kauppakeskuksessa tiistai-iltana tapahtuneen väkivallanteon motiivi voi olla rasistinen, kertoo poliisi alustavien tietojensa pohjalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan alaikäinen poika löi täysi-ikäistä miestä teräaseella hieman ennen puoli kymmentä illalla. Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä.

Poliisille tulleen ilmoituksen mukaan kauppakeskuksessa oli tapahtunut puukotus, jonka epäillyn tekijän vartijat olivat ottaneet kiinni. Paikalle meni useita poliisipartioita ja ensihoidon yksikkö.

Poliisin mukaan uhri on ulkomaalaistaustainen Oulussa asuva mies. Ensihoito vei uhrin sairaalaan.

Epäilty tekijä on alle 18-vuotias mutta 15 vuotta täyttänyt, eli hän on rikosoikeudellisesti vastuussa teostaan. Poliisi on ottanut hänet kiinni ja selvittää asiaa yhteistyössä sosiaaliviranomaisten kanssa.

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisilaitokselta ei tarkentanut STT:lle, mihin arvio teon mahdollisesta rasistisesta motiivista tarkalleen perustuu.

- Silloin, kun henkilö on otettu kiinni, hän on ilmaissut eri tavoin poliisille, että tästä on kysymys. Tällaisia viitteitä oli heti tapahtuman jälkeen, mutta kuulusteluja ollaan vasta käynnistelemässä, kertoo Kiiskinen keskiviikkoaamuna.

Poliisi selvittää tapahtumia ja niiden taustoja tarkemmin. Poliisin mukaan esiin on tullut viitteitä, että teko olisi kopioitu edellisen viikon kauppakeskuspuukotuksesta. Kiiskinen täsmentää, että tekopaikka oli likipitäen sama kohta Kesäkujalla kauppakeskuksen käytävällä.

Poliisilla ei Kiiskisen mukaan ole tietoa, tuntevatko Valkean puukotuksista epäillyt toisiaan. Hän lisää myös, että tiistai-illan puukotuksesta epäillyllä ei ole mainittavaa aiempaa rikostaustaa.

Uhri ei ole poliisin tietojen mukaan hengenvaarassa, vaikka saikin teräaseen lyönneistä vammoja ylävartaloon. Kiiskisen mukaan uhria on pystytty alustavasti puhuttamaan ja tarkempi kuuleminen tehdään niin pian kuin mahdollista.

VIIME viikon torstaina tapahtuneen teon osalta äärioikeistotaustaista 33-vuotiasta miestä epäillään kahdesta murhan yrityksestä. Oulun käräjäoikeus vangitsi hänet maanantaina.

Puukotus tapahtui torstaina illalla puoli seitsemän jälkeen kauppakeskus Valkeassa. Keskusrikospoliisin mukaan mies hyökkäsi täysin yllättäen 12-vuotiaan pojan kimppuun ja puukotti tätä useita kertoja takaapäin.

Puukoniskut osuivat uhria yläselän alueelle. Lapsi loukkaantui poliisin mukaan puukotuksessa vakavasti. Maanantaina poliisi kuitenkin kertoi, että uhri oli päässyt kotiin sairaalasta.

Mies yritti poliisin mukaan lähteä myös puukotuksen uhrin seurassa olleen 14-vuotiaan pojan perään, mutta vartija sai pysäytettyä miehen.

Viimeviikkoisen puukotuksen uhri sekä pakoon päässyt poika ovat Suomen kansalaisia, mutta ulkomaalaistaustaisia. Poliisi selvittää, oliko epäillyillä rikoksilla rasistinen motiivi.

Epäilty on kuulusteluissa myöntänyt teon, kertoi STT:lle maanantaina hänen avustajakseen määrätty asianajaja Heikki Aspegren.

- Hän on kuulusteluissa myöntänyt menettelyn, mutta on kiistänyt, että hänellä olisi ollut tappamistarkoitusta. Myös sen hän on halunnut täsmentää, että tässä ei ole kyse mistään ulkomaalaisvastaisesta toiminnasta, Aspegren sanoi.

14-vuotiaaseen kohdistuneeseen epäiltyyn tekoon epäilty ei ollut Aspegrenin mukaan ottanut ainakaan vielä tuolloin kantaa.

Rikosylikomisario Kiiskinen kertoi keskiviikkona, että poliisi selvittää edelleen viimeviikkoisen puukotuksen motiivia. Hän ei kommentoinut viimeviikkoisen puukotuksen esitutkinnan tilaa tarkemmin.

OULUN keskustassa on tapahtunut viikon sisällä kaksi puukotusta, joissa uhrit ovat ulkomaalaistaustaisia ja joiden mahdollinen rasistinen motiivi on selvityksessä. Kiiskinen pitää tapauksia huolestuttavina.

- Tämä on erittäinkin huolestuttavaa, nyt kun tässä on tällaista kopiointiulottuvuutta kovastikin mukana. Mutta myös sitten se, että jos tässä alkavat vahvistua nämä rasistiset motiivit tälle tai tuolle toiselle (teolle). Ensimmäisessä (puukotuksessa) se on, kuten sanoin, vielä epäselvää. Tässä taas on alustavia viitteitä siitä. Jos tällaista nyt olisi, niin kyllä silloin olisi huolestuttavaa.

Johanna Latvala, Markku Uhari / STT