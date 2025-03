Ovatko kaikki oppositiopuolueet mukana? – Välikysymyksen uhka ilmassa vaalien alla

SDP on pitänyt hallituksen yllä uhkaa välikysymyksestä, mikäli hallitus ei kerro kaavailemistaan sote-säästöistä ennen vaaleja. Johannes Ijäs Demokraatti Simo Alastalo Demokraatti

SDP:n mielestä hallitus pimittää säästöjä. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on luvannut, että säästöistä kerrotaan ennen kunta- ja aluevaaleja.

– Tilanne on se, että SDP:lle ei ole nyt jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin harkita välikysymyksen jättämistä. Ennakkoäänestyksen alkuun on enää muutamissa päivissä laskettava aika ja vaalit ovat huhtikuun puolessavälissä eikä meillä vieläkään ole tietoa, mihin kaikkeen sosiaalihuoltoon kohdistuvat säästöt tullaan tarkemmin kohdentamaan ja mihin 70 miljoonan euron koulutussäästöt tullaan kohdentamaan. Pääministeri joutuu tästä vastaamaan, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi tänään eduskunnassa.

– Jos ei muulla tavalla näitä tietoja saada, välikysymys on se väline, jota oppositio tulee käyttämään. Haluamme tehdä tämän mahdollisimman laajasti muuta oppositiota kokoavalla tavalla. Mikäli päädymme välikysymyksen jättämiseen, tulemme olemaan yhteydessä muihin oppositioryhmiin, jotta yhteinen oppositio voisi haastaa hallitusta tässä asiassa, joka varmasti yhdistää laajasti eduskunnassa puolueita, hän jatkaa.

170 miljoonan euron sote-säästöistä varsinaisesti vastaava sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on sairauslomalla. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) on puolestaan sanonut, että kulttuuriministeriön lisäsäästöt ensi vuodelle ovat 75 miljoonaa euroa.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta on jo ehtinyt kertoa tiedotteella julkisuuteen, että vihreät on mukana SDP:n mahdollisessa välikysymyksessä.

– Suomalaisilla on oikeus tietää, millaiselle politiikalle he antavat äänensä näissä vaaleissa: sellaiselle, joka leikkaa palveluista, lapsilta, nuorilta ja vanhuksilta vai sellaiselle, jossa kannetaan vastuu myös heistä, jotka eivät itse omaan tilanteeseensa voi vaikuttaa, Virta on lausunut.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen toteaa Demokraatille, että jo viime viikolla yhdessä puolueen puheenjohtajan Minja Koskelan kanssa on vaadittu pääministerin tiedonantoa soten säästöistä.

– Ja kannustan SDP:tä tekemään asiasta välikysymyksen. Yhdymme kysymykseen ilman muuta, sillä kuvio on todella epäselvä, ja meillä on oikeus tietää mistä hallitus on leikkaamassa. Minusta tämä on vakava asia ja koko opposition yhteinen asia, Pekonen viestittää.

DEMOKRAATTI ei tänään tavoittanut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kurvista kommentoimaan välikysymyksen mahdollisuutta. Myös keskustasta on aiemmin nostettu esiin, että pääministeriltä vaadittaisiin tiedonantoa. Asian on tuonut pöydälle varapuheenjohtaja Markus Lohi. Nämä taustat tietäen keskusta tuskin jättäytyisi myöskään välikysymyksen ulkopuolelle.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo viestittää Demokraatille, että SDP:stä ei ole oltu häneen yhteydessä välikysymykseen osallistumisesta eikä hän pysty ottamaan asiaan kantaa.

Pääministeri Orpolla oli tänään käytännössä sama vastaus kuin viime viikolla sote-leikkauksista kertomisesta:

– Töitä tehdään koko ajan, hän totesi lyhyesti Demokraatille.

Viime viikolla hän sanoi, ettei tässä käsien päällä istuskella.

Minkäänlaista tarkkaa aikatauluarviota tai muutakaan näkemystä ei Orpolta leikkauksista kertomisen aikataulusta kuitenkaan tänäänkään herunut.

Demokraatin tietojen mukaan hallitus pyrkii tekemään viikossa-parissa päätöksiä leikkauskohteista. Asiaa valmistellaan kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmässä.

Kunta- ja aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 2. huhtikuuta.