28.5.2026 11:01 ・ Päivitetty: 28.5.2026 11:00

Pääkaupunkiseutu: Nämä palvelut pidetään auki droonihälytyksissäkin

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tehneet linjauksia palvelujensa järjestämisestä lyhytaikaisten droonihälytysten aikana. Esimerkiksi hoito- ja hoivapalvelut pysyvät auki tilanteessa kuin tilanteessa.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen kertovat, että niiden antaman ohjeistuksen avulla varaudutaan tilanteisiin, joissa häiriö kestää muutaman tunnin ajan.

Ympärivuorokautisesti järjestetään esimerkiksi monet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelut Helsingissä sekä kaupunkien ympärivuorokautisten päiväkotien toiminta.

Myös kotihoito pidetään käynnissä normaaliaikataulujen mukaisesti, kaupungit lupaavat.

TOIMINNAN AVAAMISTA tai sulkemista puolestaan viivästetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja kirjastoissa, kunnes vaara on ohi.

Samoin kuntien liikuntapaikoissa odotellaan vaaratilanteen päättymistä, ennen kuin palvelutarjonta jatkuu.

Kaupungit sanovat antavansa erikseen lisäohjeita palveluiden toiminnasta, jos vaaratilanne pitkittyy.

