Pääministeri Marin Tampereella: ”Haluan edistää yhdessä tekemisen henkeä”

SDP:n tuleva puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi toimittajille Tampereen puoluekokouksen alla pitävänsä erityisen tärkeänä kokouksessa hyväksyttävää SDP:n poliittista ohjelmaa.

Simo Alastalo

Marin kommentoi lyhyestä myös omaa rooliaan pääministerinä ja SDP:n tulevana puheenjohtajana.

– Puoluekokous on niitä harvoja paikkoja, joissa voi pääministerinä ja tulevana puheenjohtajana tuoda omaa sosialidemokraattista ajattelua vahvemmin esiin. Muuten pääministerin roolista on muuten aika vaikea irrottautua, Marin sanoi.

SDP on Marinin mukaan tehnyt viime vuodet poikkeuksellisen eteenpäin katsovaa ohjelmatyötä.

– Se on asia, jota pitää tulevallakin puoluekokouskaudella jatkaa. Olen ollut itse puoluejohdossa viimeiset kuusi vuotta ja olen niiden asioiden takana mitä tässä on viety koko ajan eteenpäin. Uskon, että siellä on paljon kysymyksiä, joita voidaan tulevaisuudessa entisestään vahvistaa.

Marin totesi toimittajille olleensa aina innostunut SDP:n ohjelmatyöstä. Poliittiset linjaukset hän kertoi säästävänsä maanantain linjapuheeseen. Hän korosti, että linjasta päätetään SDP:ssä yhdessä.

– Haluan edistää joukkuehenkeä ja yhdessä tekemisen henkeä, joka puolueessa on viime vuosina minun mielestäni ollut.