Pääministeri Marin: Venäläisten matkailijoiden aiheuttama turvallisuusuhka arvioitava uudelleen Putinin puheen jälkeen

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan venäläisten matkailijoiden aiheuttamaa mahdollista turvallisuusuhkaa on syytä arvioida uudelleen Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskiviikkoisen puheen jälkeen. Putin totesi eilen aamulla Venäjän käyvän sotaa koko länttä vastaan ja ilmoitti samalla Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta. Simo Alastalo Demokraatti

– Sanoisin, että arvio pitää tehdä hyvin ripeästi.

– Mielestäni nämä ovat vakavia viestejä ja ne vaativat suomalaisilta viranomaisilta myös turvallisuusriskejä ja uhkia koskevia uudelleenarviointeja. Valtionjohto tulee tämän asian osalta kokoontumaan lähipäivinä ja käsittelemään tätä turvallisuustilannetta, Marin kommentoi medialla torstaina eduskunnan Valtiosalissa kyselytunnin jälkeen.

MARININ MUKAAN Suomen on oikeusvaltiona noudatettava Schengen- ja EU-säädöksiä. Hän kuitenkin huomautti, että yleinen turvallisuustilanne voi vaikuttaa viisumihakemusten käsittelyyn. Suomessa turvallisuustilanteen muutoksia arvioivat virkamiehet eivät poliitikot. Jos viranomaiset muuttaisivat turvallisuusarviotaan, venäläisten maahantulo voitaisiin Marinin mukaan estää Schengen-viisumien avulla hyvinkin nopeasti.

– Tuo olisi se nopein keino toimia, mutta meidän viranomaisemme eivät ole toistaiseksi sitä arviota tehneet. Me elämme oikeusvaltiossa. Minä en pääministerinä, poliittisena toimijana voi mennä viranomaisia käskemään siitä millainen arvio heidän on tehtävä. He toimivat harkinnassaan itsenäisesti.

HALLITUKSEN TAHTO on Marinin mukaan hyvin selkeä.

– Se on yhteinen eikä hallituksen sisällä ole tästä minkäänlaista eriävää näkemystä. Meidän mielestämme venäläisten matkailu, turismi, on saatava loppumaan ja myös tämä kauttakulku Suomen läpi. Se, millä tavalla tämä tehdään on valitettavasti mutkikkaampi kysymys. Se vaatii Schengen-säännöstön puitteissa toimimisen. Turvallisuusviranomaisten arvion siitä, millä tavalla yksittäiset matkailijat aiheuttavat turvallisuusriskin matkustaessaan Suomeen tai Suomen läpi muualle.

– Nyt me odotamme virkamiehiltä ministeriöistä arvioita millä tavalla me voimme tähän tilanteeseen puuttua.

Marin tähdensi, että mikäli Suomen rajaan kohdistuisi hallitsematonta painetta, raja voitaisiin sulkea.

”Emme halua estää vaikkapa perheenjäsenien tuloa Suomeen.”

Marinin mukaan tarkoituksena ei ole estää esimerkiksi toisinajattelijoiden tai henkensä puolesta pelkäävien ihmisten maahantuloa. Hallitus on Marinin mukaan päättänyt selvittää myös humanitaarista viisumia.

– Emme halua estää vaikkapa perheenjäsenien tuloa Suomeen. Olemme koko ajan käsitelleet näitä asioita erillisinä aivan kuten myös Baltian maat ja Puola. Tälläkin hetkellä esimerkiksi näillä perusteilla voi kulkea rajan yli Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

Marinin mukaan jo olemassaolevia viisumeja on ”erittäin mittava” määrä. Hän luonnehti viisumeiden kohtaloa isoksi kysymykseksi.

– Voitaisiinko näitä vetää pois. Millä tavalla siihen työhön pitäisi lähteä. Tämä on kokonaisuus, johon olemme puuttuneet hallituksessa viimeksi tänään ja ministeriöitä ohjeistaneet.