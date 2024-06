Pääministeri Orpo: “Äärioikeistolainen väkivalta on aito uhka Suomessa”

Poliittiset päättäjät ilmaisevat järkytystään Oulun lapsipuukotuksesta. Teko on tuomittu laajasti. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kirjoittaa viestipalvelu X:ssä tuomitsevansa hyökkäyksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Äärioikeistolainen väkivalta on aito uhka Suomessa. Tässä maassa ei ole tilaa minkäänlaisille ääriliikkeille, kirjoittaa Orpo.

Hän sanoo myös, että hallitus toimii määrätietoisesti ääriliikkeitä ja väkivaltaa vastaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoo olevansa todella surullinen ja järkyttynyt hyökkäyksestä.

- Kun äärioikeistolainen puukottaa alaikäistä lasta, on aika todella puhua turvallisuudesta. Yhdenkään lapsen ei Suomessa pitäisi joutua pelkäämään väkivaltaa tai joutua viharikoksen kohteeksi siksi, että hänen sukujuurensa ovat muualla.

ANDERSSON sanoo, että teosta epäilty on syyllistynyt kirjastopuukotukseen hänen ja hänen ystäviensä pitämässä keskustelutilaisuudessa.

Epäilty hyökkäsi Äärioikeisto Suomessa -kirjaa käsittelevään tilaisuuteen Jyväskylän kirjastossa vuonna 2013 ja puukotti ovimiestä. Andersson kuuluu kirjan kirjoittajiin.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kirjoittaa niin ikään olevansa järkyttynyt.

- Se, että epäilty on useista väkivaltarikoksista tuomittu äärioikeistoaktiivi, on karmivaa. Nyt herätys! Äärioikeiston uhka on otettava vakavasti, kirjoittaa Lindtman.

Sisäministeri Mari Rantanen kirjoittaa (ps.), että lapsiin kohdistettu väkivalta on anteeksiantamatonta.

- Väkivalta on ylipäänsä täysin tuomittavaa, mutta lapsia kohtaan tehty väkivalta on anteeksiantamatonta. Puhumattakaan siitä karmeudesta että motiivi nähtävästi tulee ääriajattelusta.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) liitti Oulun torstain lapsipuukotuksen tuoreeltaan katurikollisuuteen ja jengeihin. Purra kirjoitti torstaina puukotusuutisen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että katurikollisuuden ja jengien kanssa seurataan Suomessa samaa kehityskulkua kuin muissakin maissa.

Poliisi ei ollut kertonut teon taustoista ja mahdollisista motiiveista julkisuuteen.

PERJANTAINA keskusrikospoliisi (KRP) valotti epäillyn puukottajan taustoja. KRP:n mukaan 12-vuotiaan lapsen puukotuksesta epäilty on vuonna 1990 syntynyt mies, joka on ollut mukana uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) toiminnassa. KRP selvittää, oliko puukotuksella rasistinen motiivi.

Purra julkaisi perjantaina asiasta uuden viestin X:ssä sen jälkeen, kun tapauksesta tuli lisätietoja julkisuuteen. Viestissään hän ilmaisee huolensa turvallisuuden heikkenemisestä ja vaatii “hyssyttelyn” lopettamista kaikenlaisesta väkivallasta.

- Ääriliikkeitä, huumeita, ryöstöjä, jengejä – ongelmat kasvavat, Purra kirjoittaa.

- Turvallisuuden heikkeneminen on otettava vakavasti, rangaistuksia korotettava ja lopetettava hyssyttely kaikenlaisen väkivallan edessä. Oulun uhri on 12-vuotias, ja tekijällä on taustaa äärioikeistoliikkeessä, sanoo KRP, kirjoitus jatkuu.

Perjantaina Purra vielä jakoi Rantasen puukotuksen tuomitsevan kirjoituksen.

Hallitus on esimerkiksi kiristämässä vankien ehdonalaiseen vapauttamisen ehtoja. Ainoastaan ensimmäistä kertaa vankilassa oleva vanki voisi päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut puolet rangaistuksestaan.

Hallitus esittää myös, että jatkossa tappo rikoksena ei vanhenisi.