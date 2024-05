Pääministeri Orpo: Vornasen erottaminen perussuomalaisilta oikea ratkaisu

Perussuomalaisten esitys erottaa kansanedustaja Timo Vornanen (ps.) puolueen eduskuntaryhmästä on oikea, sanoo pääministeri Petteri Orpo (kok.) STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän työvaliokunta on esittänyt, että Vornanen erotetaan eduskuntaryhmästä luottamuspulan vuoksi.

ORPON mielestä on hyvä, että perussuomalaiset käsittelee asiaa päättäväisesti. Orpon mukaan se on ainoa oikea tapa toimia, koska kyse on vakavasta asiasta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän on tänään tarkoitus päättää, erotetaanko Vornanen eduskuntaryhmästä. Ryhmän kokous alkaa kello 14.00.