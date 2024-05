Pääministeri Orpo Vornasen kohtalosta: “Monesti se on parasta, että tekee itse johtopäätöksiä”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) katsoo, että yökerhon edustalla viime perjantaina ammuskelleen kansanedustaja Timo Vornasen (ps.) olisi hyvä tehdä omat johtopäätöksensä jatkamisestaan kansanedustajana. Simo Alastalo Demokraatti

– Monesti se on parasta, että tekee itse johtopäätöksiä, mutta tämä on nyt perussuomalaisten käsissä ja lähden siitä, että he tekevät oikeita päätöksiä, Orpo vastasi medialle torstaina.

Pääministeri myös toisti näkemyksensä, jonka mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän pohjaesitys Vornasen erottamisesta eduskuntaryhmän jäsenyydestä on oikea. Vornasen tapauksella ei Orpon mukaan ole vaikutusta hallituksen toimintaan.

– Kaikki hallituksen ministerit, myös perussuomalaiset, ovat hyvin sitoutuneita työhönsä ja hallitusohjelman toimeenpanoon. Siinä ei ole ongelmia.

HALLITUS menettää eduskunnassa yhden kansanedustajan tuen, jos ja kun perussuomalaiset erottavat Vornasen ryhmästään. Orpon mukaan tuki ei ole yhdestä ihmisestä kiinni.

– Tämä on kaiken kaikkiaan hyvin pysäyttävä tapahtuma. Tätä on vaikea ymmärtää. Tärkeintä on nyt se, että perussuomalainen ryhmä reagoi tähän voimakkaasti ja tärkeintä on myöskin se, että viranomaiset ja poliisi saa rauhan selvittää sen, että mitä on todella tapahtunut.

Orpo kertoi kuulleensa Vornasen edesottamuksista perjantaina aamulla valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta.

– Viranomaistietoja tuli sitten vasta päivän mittaan niukasti. Tänään on ollut hallituksen nelikko koolla ja kävimme keskustelun tilanteesta.

Perussuomalaiset ei kertonut tapauksesta eduskunnalle perjantaina aamulla, oliko se mielestäsi oikein?

– Kyllähän varmaan tilanne oli se, että tämä oli tapahtunut ilmeisesti aamuyön tunteina. Kun kyse on epäilystä, niin silloin täytyy odottaa myöskin viranomaisten ja poliisin tietoa asiasta. Ja kuitenkin perjantaipäivän aikana tietoa tuli.

– On aivan selvää, varsinkin kun on yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys, kansanedustaja kyseessä, että näissä pitää pyrkiä toimimaan mahdollisimman avoimesti ja nopeasti. Mutta esimerkiksi pääministerin näkökulmasta on aivan oleellista kuulla poliisilta ensin tieto siitä, mitä todella on tapahtunut. Pelkästään mediatietojen varassa ei voi lähteä kommentoimaan, Orpo sanoi.