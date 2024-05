Pääministeriltä hämmentävä lausunto Tukholmassa – näin Orpo avaa, mitä hän tarkoitti

Onko Suomi linjannut jo ydinenergialain ydinräjähteitä käsittelevästä pykälästä, joka vaikuttaa Suomen suhtautumiseen ydinaseisiin? Pääministeri Petteri Orpo (kok.) selvitti Demokraatille Tukholmassa antamiaan lausuntoja. Johannes Ijäs Demokraatti Simo Alastalo Demokraatti

Alkuviikosta uutisoitiin, että Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ei näe esteitä sille, että sodan aikana Naton ydinaseita voitaisiin sijoittaa Ruotsiin.

Ylen mukaan Kristersson korosti kuitenkin, että päätös on aina ruotsalaisten eikä esimerkiksi puolustusliitto voisi tuoda ydinaseita Ruotsiin vastoin maan omaa tahtoa.

Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksessa Tukholmassa maanantaina pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi Iltalehden mukaan suomalaistoimittajille samaan kysymykseen kuin Kristersson. Hän kertoi, että tässä Suomi ja Ruotsi eivät ole samassa linjassa.

– Emme ole käyneet tällaista keskustelua Suomessa. Meillä on selkeä linjaus siitä, että ydinenergialakia ei ole tarvetta nyt lähteä avaamaan, Orpon kerrotaan sanoneen.

Orpo sanoi, että Suomessa voidaan jatkaa nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

ORPON linjaus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että ydinenergialain ydinräjähdepykälän linjaamisesta on pitänyt päättää Suomessa loppusyksyyn mennessä.

Ydinräjähteiden maahan tuominen tai kuljettaminen Suomen alueen läpi on kielletty nykyisessä lainsäädännössä. Kielto on kirjattu sekä ydinenergia- että rikoslakeihin.

“Ydinräjähteiden maahantuonti samoin kuin niiden valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen Suomessa on kielletty“, lain ydinräjähteitä käsittelevässä pykälässä lukee.

STT:n maaliskuussa tekemässä jutussa muistutettiin, että ydinenergialakia päivitetään joka tapauksessa muun muassa pienydinvoimaloiden takia viimeistään vuoteen 2026 mennessä. Ydinenergialaissa olevan ydinräjähteiden maahantuonnin kieltävän pykälän vuoksi poliittinen kanta asiasta olisi syytä linjata loppusyksyyn mennessä.

STT uutisen mukaan yksi vaihtoehto on, että pykälä päätetään pitää laissa ennallaan. Se voidaan STT:n tietojen mukaan myös toisaalta jättää uudistuksen yhteydessä ydinenergialaista kokonaan pois tai sitä voidaan jotenkin muuttaa. Mahdollista on myös, että ydinräjähteistä säädettäisiin erillinen laki.

Presidentti Alexander Stubb on usein kertonut kannattavansa ydinenergialain muuttamista ja ydinaseiden kauttakulun sallimista. Orpo sanoi helmikuussa, että hänestäkin sille on vahvat perusteet, että kuljettaminen sallittaisiin. STT:lle hän sanoi myöhemmin, ettei kuitenkaan tarkoittanut välttämättä ydinenergialain avaamista siltä osin.

ORPON linjauksista on ollut haastavaa ottaa selvää.

Demokraatti kysyi eduskunnassa perjantaina Orpolta, linjasiko hän Tukholmassa, että ydinenergialain ydinräjähteitä koskevaan pykälään ei ole tulossa muutoksia.

– Minä sanoin, että asia ei ole nyt ollut missään keskustelussa meillä eikä meillä ole nyt tarve sitä lähteä avaamaan, hän sanoo.

– Siitä ei käydä nyt mitään aktiivista keskustelua.

Orpo nostaa tämän jälkeen esiin sen, että myös ulko- ja turvallisuuspoliittista ja puolustuspoliittisia selontekoja tehdään.

– Nämä käydään kaikki läpi. Se peruslinja on ollut se, että me emme ole rajanneet mitään pois, Orpo toisaalta sanoo.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, ettei ydinenergialain ydinräjähteitä koskevasta pykälästä ole päätöksiä suuntaan tai toiseen.

– Tämä asia katsotaan ydinenergialain avauksen yhteydessä, kun se tulee.

Häkkäsen mukaan nyt arvioidaan, onko pykälän muuttamiselle perusteita ja tarvetta. Myös sitä pohditaan, miten Suomen liittolaiset suhtautuvat.

– Asia on ajankohtainen joskus ensi talvena, kun ydinenergialakikin on avattu ja sitten me saadaan vuoropuhelu käytyä Nato-maiden ja keskeisten ydinasevaltioiden kanssa puolustushallintojen välillä, Häkkänen toteaa.

Demokraatti kysyi Orpolta, miksi hänen oman puolueensa ministerin, Antti Häkkäsen mukaan lain pykälä olisi kuitenkin auki.

– Niin on, mutta ei ole nyt mitään tarvetta tällä hetkellä näkyvissä, että meidän tarvitsisi asiasta keskustella, Orpo kommentoi.