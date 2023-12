”Pääministerin velkalaiva on tekemässä haaksirikon” – kansanedustajalta raju ryöpytys hallituksen talouspolitiikasta

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen näkee, että ”Orpon-Purran hallituksen velkalaiva on tekemässä vakavan haaksirikon”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Räsänen toteaa tiedotteessa, että Suomi on ajautumassa jatkuvien lisäleikkausten ja työmarkkinoiden vastakkainasettelun kierteeseen, josta ei nousta suomalaisten elinkustannuksia tai etenkään ruoan arvonlisäveroa kiristämällä.

Hän muistuttaa, että perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra lupasi vielä ennen vaaleja kääntää suomalaisten elinkustannukset laskuun.

– Nyt kuitenkin korkean inflaation oloissa on ensin päätetty nostaa työn perässä liikkumisen, lääkkeiden, joukkoliikenteen, kirjojen, liikunnan, kulttuurin ja asumisen hintaa. Ja tämän kaiken tämän jälkeen Purra esittää vielä ruoan verotuksen kiristämistä, Räsänen moittii tiedotteessa.

– Purra sai vaalivoiton ja pääsi ministerin tuloluokkaan esiintymällä ennen vaaleja jyrkästi veronkorotuksia vastaan, mutta nyt hän on osoittautumassa suorastaan himoverottajaksi, hän jatkaa.

Räsänen moukaroi Purraa siitä, että nykyiseen tuloluokkaansa valtiovarainministeri kohdistaa ”yhden Suomen historian korkeimmista palkkaveronkevennyksistä” solidaarisuusveron alarajan noston myötä. Räsänen sanoo Purran pääsevän nauttimaan vuodenvaihteesta lähtien yli kahden tuhannen euron lisätulosta vuodessa.

– Poliisit, opettajat, palomiehet, sairaanhoitajat ja muut yhteiskuntaamme pyörittävät jäävät sen sijaan nuolemaan näppejään.

”Hallituksen talouslinjalta on pudonnut pohja pois.”

RÄSÄNEN jatkaa kritiikkiään huomauttamalla, että tämän päälle hallitus on päättänyt historiallisen suurista suomalaisten sosiaaliturvan heikennyksistä, ”joita paraikaa runnotaan kiireellä eduskunnasta lävitse ilman riittäviä vaikutusarvioita”.

– Ja kaikesta tästä huolimatta velkaantuminen kasvaa, Suomi uhkaa joutua EU:n alijäämämenettelyyn, eikä kasvua näy missään.

Räsäsen mielestä johtopäätös on kiistaton:

– Hallituksen talouslinjalta on pudonnut pohja pois ja pääministerin velkalaiva on tekemässä haaksirikon. Oikeistohallituksen johdolla Suomi on ajautumassa jatkuvien lisäleikkausten ja repivien työmarkkinariitojen riitojen sekä vastakkainasettelun tielle. Hallituksen ajamilla työelämäheikennyksillä ei edes läpi mennessään Suomen taloutta korjata, hän sanoo.

– Nyt hallituksen pitäisi kiireesti kutsua työmarkkinaosapuolet koolle, aloittaa aidot neuvottelut Suomen talouden korjaamiseksi sekä aidolla yhteistyön otteella katsoa miten kestävää kasvua saadaan tässä tilanteessa aikaiseksi – aivan kuten SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on esittänyt.