Pääosa EU-maista esittää lisärahoitusta puolustusteollisuudelle – aloite Petteri Orpolta

Suomi ja valtaosa muista EU-maista esittää, että Euroopan investointipankki (EIP) lisäisi rahoitustaan Euroopan puolustusteollisuudelle. Suomen pääministerin Petteri Orpon (kok.) aloitteesta laaditussa yhteiskirjeessä on mukana kaksi kolmasosaa jäsenmaista, muiden muassa Ranska ja Saksa.

Yhteiskirjeen takana on valtioneuvoston tiedotteen mukaan kaikkiaan 19 jäsenvaltiota. Muut allekirjoittajat ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Romania, Ruotsi, Slovakia, Tanska, Tsekki ja Viro.

Pääministeri Orpo katsoo, että Euroopan investointipankilla (European Investment Bank) tulee olla nykyistä selvästi suurempi rooli, kun eurooppalaisen puolustusteollisuuden rahoituspohjaa kasvatetaan.

– EU:n puolustuksen vahvistaminen on eksistentiaalinen kysymys Suomelle ja koko Euroopalle. Siksi kaikki keinot on otettava käyttöön. Yksityisen rahoituksen vauhdittaminen on keskeinen väylä. Suomelle olisi tärkeää, että rahoitusta voisi käyttää suoraan ammustuotantoon, mikä ei nykyisellään ole mahdollista, pääministeri Orpo sanoo tiedotteessa.

Valtiojohtajien kirjeessä korostetaan kiireellistä tarvetta saada liikkeelle puolustussektorin lisäinvestointeja EU:n puolustuskyvyn ja kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi. Euroopan puolustuksesta keskustellaan maanantaina 3. helmikuuta EU-johtajien epävirallisessa tapaamisessa Belgiassa sekä vuoden alkupuoliskon Eurooppa-neuvostoissa.

EUROOPAN investointipankin mahdollisuudet rahoittaa puolustushankkeita ovat edelleen rajalliset. Viime vuonna rahoitussääntöihin tehdyistä joustoista huolimatta EIP ei voi tällä hetkellä osallistua suoraan esimerkiksi tuotannollisiin hankkeisiin.

Kirjeessä ehdotetaan, että EIP:n niin sanotun poissuljettujen sektorien lista tulisi arvioida uudelleen vastaamaan nykyisiä EU:n poliittisia painopisteitä. Tämä tarkoittaisi, että EIP voisi jatkossa rahoittaa perinteistä puolustusteollisuutta. Myös puolustuksen rahoitusosuutta olisi kasvatettava. Kolmantena keinona esitetään EIP:n varainhankintaan liittyen erillisten puolustushankkeille korvamerkittyjen velkakirjojen liikkeelle laskemista. Tällä hetkellä EIP laskee liikkeelle korvamerkittyjä velkakirjoja esimerkiksi puhtaan siirtymän hankkeisiin.

Kannanotto on jatkoa maaliskuussa 2024 lähetetylle kirjeelle. Tuolloin 14 EU:n valtiojohtajaa peräsi EIP:ltä lisäinvestointeja EU:n puolustus- ja turvallisuuskyvyn vahvistamiseksi.