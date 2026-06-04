Päätoimittajat: Miksi sisäministeriö aikoo hidastaa medialta hälytystietojen saantia?

Päätoimittajien yhdistys (PTY) paheksuu sisäministeriön aikeita lakkauttaa pelastuslaitosten automaattinen hälytysten mediapalvelu. Uudistus hidastaisi median tiedonsaantia onnettomuuksista ja jättäisi viestinnän paikallisviranomaisten hyvän tahdon varaan, PTY varoittaa. Demokraatti Demokraatti

Nykyisessä automatisoidussa pelastustoimen Peto-mediajärjestelmässä kaikki sitä seuraavat toimijat saavat samanaikaisesti ensivaiheen hälytystietoja suuronnettomuuksista, tulipaloista ja havaituista vaaratilanteista.

Järjestelmä suunniteltiin ja rakennettiin vuosituhannen alussa yhteistyössä pelastusviranomaisten ja tiedotusvälineiden kanssa.

Ministeriö on kertonut lopettavansa Peto-järjestelmän, koska se vaatisi teknistä uudistamista. Pelastustiedottamista halutaan samalla muuttaa harkinnanvaraiseksi ja enemmän paikallisten viranomaisten vastuulle.

Vastedes viranomainen voi itse päättää, mitä se mistäkin hälytyksestä kertoo – jos ehtii.

”Syntynyt tyhjiö täyttyy nopeasti sosiaalisessa mediassa leviävistä villeistä huhuista”

PTY ihmettelee tiedotteessaan, ettei sisäministeriö ole uudistusta valmistellessaan halunnut kuulla tiedotusvälineiden kantaa asiaan. Lisää aiheesta Sisäministeriö: Näin turmista ja hälytyksistä tiedottaminen muuttuu

MINISTERIÖ on perustellut tiedottamisen uutta harkinnanvaraisuutta muun muassa ”turvallisuusympäristön muutoksella”.

Tätä ei PTY:n mielestä voi käyttää tekosyynä tiedon saatavuuden heikentämiseen.

– Jos virallinen ja avoin tiedonkulku arjen onnettomuuksista ja pelastustehtävistä katkaistaan, syntynyt tyhjiö täyttyy nopeasti sosiaalisessa mediassa leviävistä villeistä huhuista, spekulaatioista ja tahallisesta disinformaatiosta. Tämä heikentää kansalaisten turvallisuudentunnetta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, PTY sanoo kannanotossaan.

Yksilönsuojakin on nykyisessä mallissa kattava, koska järjestelmä ei enää kerro liian tarkkoja onnettomuuspaikkojen sijaintitietoja.

Jos automaattijärjestelmä lopetetaan, toimituksissa palataan vuosikymmenten takaisiin menetelmiin, kuten puhelinsoitteluihin pelastuslaitoksille jokaisesta turma- ja savuhavainnosta. Tämä lisää PTY:n mielestä turhaan viranomaisten työkuormaa.

Monissa pelastuslaitoksissakin on ihmetelty ministeriön kiirettä muuttaa toimivaa mediajärjestelmää, joka säästää kaikkien osapuolten työtä.

PÄÄTOIMITTAJIEN yhdistys haluaa, että sisäministeriö keskeyttää uudistusaikeensa ja ottaa median sekä pelastusviranomaiset taas yhteiseen neuvottelupöytään paremman hälytysratkaisun löytämiseksi.