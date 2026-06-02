Sisäministeriö: Näin turmista ja hälytyksistä tiedottaminen muuttuu

Viranomaiset ja pelastuslaitokset uudistavat syksyllä tapaansa tiedottaa onnettomuus- ja hälytystehtävistä, kuten esimerkiksi tulipaloista. Uusissa hätäilmoituksissa yksilönsuoja huomioidaan paremmin, eikä liian tarkkoja osoitetietoja enää kerrota. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vastedes ensitiedottaminen on aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulla.

Sisäministeriön pelastusylitarkastajan Juha Virolaisen mukaan nykyinen ilmoituskanava Peto-media korvataan uudella järjestelmällä.

Pelastustoimintaa johtava viranomainen saa itse päättää, mitä tapahtumasta kerrotaan julkisesti kansalaisille ja medialle. Ilmoituksista poistetaan turhan tarkat tien- ja paikannimet tai pelastuslaitoksen yksikköjen määrät.

- Tähän liittyy vastuut onnettomuustiedottamisen yksilönsuojasta ja niihin liittyvistä vaatimuksista sekä rekisterinpidosta. Lisäksi nyt muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää myös pelastusviranomaisilta aiempaa harkitumpaa ja ehkä vähän kontrolloidumpaa tiedottamista, sanoo Virolainen STT:lle.

Eroja eri pelastuslaitosten välillä on ollut jo nyt. Toiset ovat tiedottaneet ahkerammin kuin toiset.

- Ainoa, mikä on nyt vakio, on ollut tämä ensitiedote, Virolainen sanoo.

ENSITIEDOTTEET turmista ja hälytyksistä päivittyvät nykyisin automaattisesti viranomaisten Peto-media-sivustolle.

Sen lisäksi ensitiedotteet ovat päivittyneet muun muassa yksityisesti ylläpidetylle Tilannehuone-sivustolle, jonne tulee myös muita viranomais- ja mediatiedotteita julkisista lähteistä.

Vastedes pelastuslaitosten tiedottaminen muistuttaa sisäministeriön mukaan enemmän esimerkiksi poliisin tai Rajavartiolaitoksen tiedottamista.

- Tieto päivittyy sinne (uuteen järjestelmään), ja sieltä pystyy lukemaan vaaratiedotteen ja viranomaistiedotteet. Kansalaisten ohjeistus ja tällainen onnettomuustilanteessa, siihen ei tule muutoksia, sanoo Virolainen.

Pyrkimyksenä on, että lisääntyvästä itsenäisyydestä huolimatta pelastuslaitoksilla olisi valtakunnallisesti mahdollisimman yhtäläiset tiedotuskäytännöt.

Sisäministeriön mukaan muutoksen syynä on yksityisyyden suojan parantamisen ja vallitsevan turvallisuustilanteen lisäksi vanhan tietojärjestelmän uusimisen tarve.

Teksti: STT/ Henrietta Nyberg