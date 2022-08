Päätöksenteon todellisuus ei välity median kautta, kun poliitikkojen yksityiselämästä on tullut tärkeämpää kuin asioista

Sanotaan, että nykypäivänä ihmiset ovat vieraantuneet politiikasta. Ihmiset eivät äänestä enää niin innokkaasti kuin aiemmin ja puolueiden jäsenhankinta on haastavaa. Eri ikäryhmiä on vaikeaa saada mukaan poliittiseen toimintaan. Sanna Siekkinen

Usein kuulee sanottavan, ettei olla tarpeeksi perillä politiikasta, että voitaisiin itse lähteä mukaan. Ollaan myös tietoisempia omasta vapaa-ajasta ja halutaan käyttää se mahdollisimman hyvin perheen tai oman itsensä hyvinvointiin. Itse kuvittelin, etten ole tarpeeksi laajasti asioita hallitseva, että voisin lähteä mukaan. Onneksi kuitenkin lähdin, koska olin väärässä. Asioihin voi perehtyä asia kerrallaan ja meitä kaikkia tarvitaan, jotta päättäjäjoukko olisi mahdollisimman moniääninen.

VIIME AIKOJEN uutisointi ei auta ihmisiä saamaan poliittisesta toiminnasta oikeaa kuvaa. Julkisuudessa esillä olevia päättäjiä jahdataan ja hiillostetaan epäoleellisista asioista median toimesta. Olemme tottuneet Suomessa laadukkaaseen uutisointiin ja faktapohjaiseen mediaan. On vaikeaa sulattaa, että asialinjalla pysyvät lehdetkin ovat lähteneet mukaan viihdelehtien kaltaiseen sensaatiohakuiseen tiedottamiseen. Naisviha ja sukupuoleen kohdistuva häirintä ovat vahvana läsnä somen ja nyt myös journalistien julkaisuissa.

Olemme kaukana asialinjasta ja yhteiskunnallisesta suomalaisten hyvinvointia lisäävästä poliittisesta työstä, kun poliitikkojen yksityiselämästä on tullut tärkeämpää kuin hyvin hoidetuista kansainvälisistä suhteista sota-aikana, pandemian hallinnasta ja useista oman maan sisäisten asioiden onnistumisista.

Parhaimmillaan päätöksenteko on yhteistyötä kohti yhteisiä tavoitteita.

MEIDÄN TÄYTYY jakaa päätöksenteosta esimerkkejä vahvemmin saadaksemme politiikkaa näkyväksi. On tärkeää kertoa, kuinka esimerkiksi oman Konneveden työväenyhdistyksen valtuustoaloite uuden päiväkodin rakentamisesta eteni kunnallisessa päätöksentekokoneistossa tänä syksynä viimein valmiiksi rakennukseksi. Saavutus on sikäli merkityksellinen, että se on ensimmäinen päiväkodiksi rakennettu rakennus kunnassa ja sen rakentaminen on toteutettu erittäin haastavassa taloustilanteessa. On erittäin hyvä puhua siitäkin, kuinka joskus joudutaan tekemään kompromisseja ja perääntymäänkin omista tavoitteista yhteisen edun vuoksi.

Valtakunnallinen ja kunnallinen päätöksenteko saattaa näyttäytyä politiikan ulkopuolella oleville ihmisille byrokratiana, joka kestää kauan ja törmää välillä käsittämättömiin esteisiin. Sisäpuolelta katsottuna poliittinen päätöksenteko on kuitenkin perustellusti aikaavievää ja vaiheittain etenevää. Perehdyttävää asiaa on paljon ja lukemista riittää. Ajatuksenvaihtoa tarvitaan, se on tehtävä kuitenkin salassapitovelvoitteita rikkomatta. On oltava hieman utelias ja otettava asioista selvää, eikä saa uskoa ainoaa kuulemaansa tulkintaa tutustumatta muihinkin näkökulmiin.

Parhaimmillaan päätöksenteko on yhteistyötä kohti yhteisiä tavoitteita. Päättäjien yksityisasioiden jauhamista viikkotolkulla se ei ole. Koska jokaisella ihmisellä on oikeus omaan vapaa-aikaan ja yksityisyyteen.

Kirjoittaja on varhaiskasvatuksen opettaja ja SDP:n Keski-Suomen piirin piirihallituksen jäsen.