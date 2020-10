Päättäjänä kunnassa – mainettaan hauskempi harrastus

Kevään 2017 kuntavaaleissa oli Manner-Suomessa Tilastokeskuksen mukaan ehdokkaana yhteensä 33 618 henkilöä. Satakunnassa äänioikeutettuja henkilöitä oli tuolloin 180 882 ja ehdokkaita maakunnassa yhteensä 1 817. Oman kotikaupunkini Kankaanpään ehdokasmäärä oli 152. Asukkaita meillä tuona vuonna oli 11 585 ja heistä äänioikeutettuja 9 495. Maakunnan keskuskaupungissa Porissa äänioikeutettuja oli 69 891, heistä ehdolla 373. Koko maakunnan äänioikeutetuista ehdolla oli siis yksi prosentti, kankaanpääläisistä 1,6 prosenttia ja Porissa 0,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Kunta-asiat tulevat ihmisen lähelle yleensä esimerkiksi päivähoidon, terveyskeskuksen päivystyksen, peruskoulun, puhtaan juomaveden tai katujen aurauksen kautta. Suurimmaksi osaksi kaikki asiat menevät hyvin mutta jos puutetta löytyy, niistä näkyvistä ja arkea lähellä olevista asioista vastaa kunta.

Politiikka on sanana virttynyt, värittynyt ja liiskaan poljettu. Kun näin on käynyt, on tehty samalla karhunpalvelus suomalaiselle kunnalle. Ei tämä ole sellaista, miten tämä näyttäytyy. Suurin osa asioista päätetään hyvässä yhteisymmärryksessä puolueiden ja kunnan virkamiesjohdon kanssa. Suurinta osaa asioita suunnitellaan, mietitään, keskustellaan perusteellisesti eikä niitä vedetä ässänä hihasta niin kuin Kummelin Pena.