Paavo Väyrynen: Olen vaalien suuri voittaja

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen on saamassa presidentinvaaleissa reilun kolmen prosentin (3,3%) kannatuksen. Äänistä on pian laskettu 100 prosenttia.

Haataisen tulosta on luonnollisesti verrattu myös Paavo Lipposen 2012 saamaan kehnoksi jääneeseen 6,7 %:n kannatukseen. Haatainen kuitenkin toteaa, että vuoden 2012 vaaleissa oli eri lähtötilanne. Vaalissa ei ollut valtavan suosittua istuvaa presidenttiä ehdokkaana. Sen sijaan nyt jo alkumetreiltä oli selvää, että Niinistön kannatus on kovaa.

– Se oli silloin (2012) täysin avoin tilanne. Nyt olemme aivan erilaisessa tilanteessa, koska on istuva presidentti, joka on ehdokkaana ja hänellä on vahva kannatus. On aika tavanomaista, jos ulko- ja turvallispuuspolitiikan hyvin hoitaa, istuva presidentti saa hyvän kannatuksen eli siinä mielessä tätä voi millään tavalla verrata. Mihin (oma) luku asettuukin, olen tyytyväinen, Haatainen totesi medialle Helsingissä Säätytalolla.

– Yritettiin haastaa, mutta kuten sanottu, en itse asiassa ole hänen (Niinistön) ulko- ja turvallisuuspolitiista linjaansa olekaan haastanut, vaan olen sanonut, että hän on siinä onnistunut.

Haatainen näkee, että ihmiset äänestivät Niinistöä äänestäessään jatkuvuuden puolesta.

– Maailma on epävakaa. Nekin jotka sosialidemokraatteja ovat äänestäneet, ovat äänestäneet myös jatkuvuuden puolesta eli haluavat, että tällä ulko- ja turvallisuuspoliittisella linjalla mennään eteenpäin. Se on tämän maailman tilanteen ja itse asiassa tämän vaaliasetelman lopputulos, Haatainen summaa.

Haataisen teemat nousivat hyvin keskusteluun.

Haatainen toteaa olevansa tyytyväinen, että hän on saanut nostettua esiin asioita, jotka muuten eivät olisi perinteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa nousseet esiin eli laajan turvallisuuden käsitteen.

– Tämä muutos on tärkeää, että siitä keskusteltiin ja muutkin ehdokkaat tulivat keskustelemaan näistä aiheista.

– On tärkeää, että sosialidemokraattiset arvot ovat nousseet tässä keskustelussa esiin.

– Olen myös tyytyväinen siitä, että näiden kuukausien aikana sosialidemokraattinen kenttä on keskustellut ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä laajempana asiana. On puhuttu rauhanpolitiikasta. On käyty läpi meidän turvallisuutta keskeisesti uhkaavia asioita kuten ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen.

”Seuraavat varmat vaalit ovat eduskuntavaalit.”

Puolue asetti Haataisen ehdokkaaksi syyskuun alussa. Tätä oli edeltänyt erilaisia vaiheita presidenttiehdokkaan valinnassa.

– Jouduttiin aika nopealla aikataululla polkaisemaan kampanja pystyyn. Olen kiertänyt koko tämän syksyn ja ajan ahkerasti. Ihmiset ovat tulleet mukaan. Se on minusta ollut todella ilahduttavaa, että meidän puolueväki on ollut liikkeellä. Kenttä on ollut liikkeellä. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet valtavasti työtä, Haatainen toteaa.

– On ollut hienoa nähdä, että ihmiset ovat pitäneet tärkeinä niitä asioita, joita minä olen nostanut esiin ja tuonut tämän laajan turvallisuuden käsitteen, joka olisi jäänyt täysin paitsioon, jos minä en olisi nostanut näitä asioita esiin.

Haataisen mukaan myös SDP:n eduskuntaryhmä ja puoluejohto on ollut hänen kampanjassaan hyvin mukana, samoin hän mainitsee nuorten ison panoksen.

Kuuden vuoden päästä on jälleen presidentinvaalit. Näihin Haatainen ei tässä vaiheessa luonnollisesti vielä luo katsettaan.

– Tällaisia en mieti nyt … Eduskuntatyö alkaa helmikuun alussa. Siellä odottavat isot asiat ja seuraavat varmat vaalit ovat eduskuntavaalit, Haatainen toteaa.