Pakistan esti Wikipedian – hermostui ”rienaavasta sisällöstä”

Verkkosanakirjapalvelu Wikipedian käyttö on estetty Pakistanissa. Verkkosivusto joutui viranomaisten sensuroimaksi, koska sivustolla julkaistaan pakistanilaisviranomaisten mukaan jumalanpilkaksi koettuja sisältöjä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jumalanpilkka on herkkä aihepiiri muslimienemmistöisessä Pakistanissa. Aiemmin maassa on esimerkiksi estetty Facebookin ja YouTuben toimintaa, koska niissä on julkaistu pyhäinhäväistykseksi koettua sisältöä.

Pakistanin viestintäviranomaisen (PTA) edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että pääsy Wikipediaan estettiin ympäri maata perjantaina, sillä palvelu ei ollut poistanut rienaavaa sisältöä, vaikka viranomaiset olivat näin pyytäneet.

PTA antoi aiemmin tällä viikolla Wikipedialle 48 tunnin uhkavaatimuksen materiaalin poistamiseksi. Viranomainen ei kuitenkaan kertonut julkisesti, mitä he tarkalleen palvelussa vastustivat.

Viranomaisen edustajan Malahat Obaidin mukaan Wikipedia olisi poistanut osan pyydetystä materiaalista, muttei kaikkea.

- Se (Wikipedia) pysyy estettynä, kunnes he poistavat kaiken paheksuttavan materiaalin, Obaid sanoi AFP:lle lauantaina.

Pakistanissa oleva AFP:n toimittaja ei päässyt lauantaina kännykästään Wikipediaan.

”Pääasiallinen tavoite on toisinajattelun vaientaminen”

Sivustoa pyörittävä Wikimedia Foundation kuvaili eston riistävän maailman viidenneksi väkirikkaimmalta maalta pääsyn kaikkein suurimpaan vapaan tiedon lähteeseen.

- Jos se (esto) jatkuu, se myös riistää kaikilta pääsyn Pakistanin tietoon, historiaan ja kulttuuriin, säätiön tiedotteessa sanottiin.

Sananvapauden puolestapuhujien mukaan Pakistanin hallinto sensuroi yhä enemmän sekä painettua että digitaalista mediaa. Esimerkiksi digitaalioikeusaktivisti Usama Khiljin mukaan internetin sisältöjen kontrollointia on yritetty sinnikkäästi lisätä.

- Pääasiallinen tavoite on kaiken toisinajattelun vaientaminen, Khilji sanoi AFP:lle.

- Usein jumalanpilkkaa on käytetty aseena siihen tarkoitukseen.

Pakistan esti Youtuben toiminnan maassa vuosina 2012-2016, koska palvelussa ollut profeetta Muhammedista kertonut video oli johtanut väkivaltaisiin protesteihin ympäri islamilaista maailmaa.

Viime vuosina maassa on myös useaan kertaan estetty suositun sosiaalisen median palvelun Tiktokin käyttö. Palvelun sisältöjen on väitetty olleen siveettömiä ja moraalittomia.