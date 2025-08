”Pakotteita ja painetta Venäjää kohtaan on lisättävä” – Venäjä on laukaissut heinäkuussa ennätysmäärän drooneja Ukrainaan

Venäjän torstaina tekemissä ilmaiskuissa Kiovaan on kuollut ainakin 31 ihmistä. Kasvaneesta uhriluvusta kertoi perjantaina aamupäivällä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyin mukaan ainakin viisi kuolonuhreista oli lapsia. Lisäksi iskuissa haavoittui lähes 160 ihmistä.

Pelastus- ja etsintätoimet on Zelenskyin mukaan saatu valmiiksi.

- Tämä häpeällinen Venäjän isku osoittaa, että pakotteita ja painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, Zelenskyi kirjoitti X-viestipalvelussa.

Torstain vastaisena yönä tehty ilmahyökkäys oli yksi eniten kuolonuhreja vaatineista Venäjän hyökkäyssodan aikana. Zelenskyi kertoi torstaiaamuna, että Venäjä laukaisi torstain vastaisena yönä kahdeksan ohjusta ja yli 300 droonia kohti Ukrainaa.

- Valitettavasti pahimmat ennakko-odotukset siitä, kuinka monta ihmistä jäi raunioihin, ovat varmistuneet, Kiovan sotilashallinnon päällikkö Tymur Tkatshenko kertoi torstai-iltana.

Kiovassa vietetään perjantaina surupäivää torstain iskuissa kuolleiden muistoksi.

Perjantaiaamuna ainakin yksi ihminen kuoli Venäjän tekemässä ilmaiskussa Keski-Ukrainan Zaporizhzhjan alueella, kertovat paikallisviranomaiset. Donetskin alueen viranomaiset kertoivat perjantaiaamuna kahden ihmisen kuolleen torstaina tapahtuneessa iskussa.

VENÄJÄ laukaisi heinäkuun aikana enemmän drooneja Ukrainaan kuin yhtenäkään aiempana kuukautena Venäjän hyökkäyssodan aikana. Asia selviää uutistoimisto AFP:n tekemistä laskelmista.

Ukrainan ilmavoimien julkaisemien tietojen perusteella Venäjä laukaisi heinäkuussa yhteensä noin 6 300 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Määrä on lähes 16 prosenttia kesäkuun laukaisumäärää suurempi.

Heinäkuu oli kolmas perättäinen kuukausi, jolloin Venäjän laukaisemien droonien määrä on kasvanut.

Venäjä laukaisi heinäkuussa noin 200 ohjusta kohti Ukrainaa. Ohjusmäärä on ollut tänä vuonna tätä suurempi vain kesäkuussa.

Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan heinäkuun jokaisena päivänä.

SAKSA lähettää lähipäivien aikana kaksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmää Ukrainaan.

Saksan asevoimien perjantaina julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan myös, että Saksa lähettää seuraavien kuukausien aikana Ukrainaan myös lisää Patriot-komponentteja.

Saksa on aiemmin lähettänyt kolme Patriot-järjestelmää Ukrainaan.

- Jälleen käy selväksi, että Saksa on ylivoimaisesti Ukrainan vahvin tukija ilmapuolustuksessa, Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi tiedotteen mukaan.

Yhdysvallat ja Saksa ovat sopineet, että Saksa saa mahdollisimman pian korvattua Ukrainaan lähetettävät Patriot-järjestelmät uusilla.

Se on iljettävää.

VENÄJÄN sotatoimet Ukrainassa ovat hirvittäviä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa toimittajille torstaina paikallista aikaa.

- Mielestäni se on hirvittävää, mitä he tekevät. Se on iljettävää, Trump sanoi.

Trump toisti jälleen uhkauksensa Venäjälle asetettavista pakotteista, mutta epäili niiden vaikutusta.

- Asetamme pakotteita. En tiedä, haittaavatko pakotteet häntä, Trump sanoi viitaten presidentti Vladimir Putiniin.

Lisäksi Trump ilmoitti, että parhaillaan Israelissa vieraileva Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa seuraavaksi Venäjälle. Witkoff on tavannut Putinin useita kertoja Moskovassa, kun Trump vielä pyrki kohentamaan maiden välejä.

Trump on uhannut Venäjää uusilla pakotteilla, jos se ei pääse Ukrainan kanssa taistelut lopettavaan sopimukseen ensi viikon loppuun mennessä. Uusia pakotteita voidaan myös kohdistaa Venäjän kauppakumppaneihin, kuten Kiinaan ja Intiaan. Kauppakumppaneihin kohdistetut pakotteet heikentäisivät Venäjää, mutta saattaisivat johtaa laajempiin kansainvälisiin häiriöihin.

Keskiviikkona Trump ilmoitti Truth Social -viestialustallaan, että Intian tuonnille asetetaan 25 prosentin tullit.

Intia on Venäjän hyökkäyssodan alettua jatkanut kauppaa Venäjän kanssa, eikä se ole tuominnut hyökkäystä Ukrainaan. Taustalla on paitsi historiallisia syitä myös Intian riippuvuus Venäjän öljystä.