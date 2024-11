Palkansaajien tavoitteetko absurdeja ja kohtuuttomia? – SAK:n Eloranta: “Pelin säännöt ovat muuttuneet”

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n seitsemän ammattiliiton julkaisema sama palkankorotustavoite järkytti työnantajaleirin. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihmettelee tätä puheessaan SAK:n edustajistolle. Demokraatti Demokraatti

Hän totesi, että ay-liike on parhaillaan kolmoishaasteen edessä.

– Hallitus jatkaa valitsemallaan linjalla eli leikkaa, heikentää ja kurjistaa. Toiseksi työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä ja niissä työnantaja on perinteisesti yrittänyt ajaa heikennyksiä työehtoihin ja suhtautunut kovin nuivasti palkansaajien vaatimuksiin. Kolmanneksi eläkeneuvottelut ovat myöskin käynnissä.

“Kauhistus on hirmuinen, koska vaatimukset eivät olekaan enää niin kuin ennen.”

Keväällä edessä ovat myös kunta- ja hyvinvointialuevaalit.

– Kun ay-liike käyttää puhevaltaa työehtosopimusneuvotteluissa, on kauhistus hirmuinen, koska vaatimukset eivät olekaan enää niin kuin ennen. Pelin sääntöjen muuttuessa on selvää, että pelaajat reagoivat siihen, Eloranta huomauttaa.

KYMMENEN prosenttia tai 250 euroa kahdelle vuodelle voi hänen mukaansa kuulostaa kovalta palkkatavoitteelta, mutta se ei ole missään mielessä absurdi tai kohtuuton.

Eloranta ei ihmettele sitä yhtään, että työnantajaleiri yrittää kuvata palkkavaatimuksen huutomerkiksi ay-liikkeen kohtuuttomista vaatimuksista ja todellisuudesta irronneesta talousajattelusta. Sitä kuvastaa hänen mukaansa työnantajapuolen vastapropaganda: huonosti menee ja vielä huonommalta näyttää.

– Missään vaiheessa sieltä suunnalta ei ole kuitenkaan kuulunut sitä, mikä olisi sitten kohtuullinen ja tästä maailmasta oleva palkankorotustaso. Niin kauan kuin tätä lukua ei työnantajaleiristä kuulu, eikä näy, on turha yrittää pelkästään mustamaalata ay-liikkeen vaatimusta absurdiksi.

SUOMALAISEN työn hinnan kansainvälinen kilpailukyky on parhaillaan kohtuu hyvällä tasolla, Eloranta muistuttaa.

– Olemme tehneet pitkään maltillisia tai työvoimakustannuksia alentavia työmarkkinaratkaisuja. Vastuuta on kannettu ja yritysten toimintaedellytyksiä tuettu. Nyt kansainvälinen kilpailukykymme on tolalla, joka kestää vähän reippaammat korotukset. On todettava suoraan niin kuin asiat ovat. Tällä kierroksella meille on tärkeämpää palkansaajien ostovoiman kohentaminen kuin yritysten kilpailukyky.

Toteutuessaan SAK:n liittojen tavoittelemat palkankorotukset palauttaisivat Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn suunnilleen tasolle, jolla se oli ennen koronapandemiaa ja inflaatiokriisiä, Eloranta arvioi.

“Tässä ei ole kyse kostosta, vaan jäsenten edunvalvonnasta.”

– Ei siis todellakaan romuttaisi tai vaarallisesti uhkaisi sitä.

Eloranta muistutti puheessaan, että spekuloinnista huolimatta tässä ei ole kyse kostosta, vaan jäsenten edunvalvonnasta.

– Kyse on ihmisten toimeentulosta, sen turvaamisesta ja parantamisesta. Jos duunarin kukkarosta lähtee satasia pois kuukaudessa, niin on selvää, että yritämme neuvotella niitä sinne takaisin. Se ei ole pottuilua, vaan normaalia edunvalvontaa. Työtä, jota ay-liike on aina tehnyt ja tekee jatkossakin.

PALKANSAAJAT kärvistelevät ostovoimamontussa, Eloranta huomauttaa: palkansaajien ostovoima ei ole pudonnut näin jyrkästi kymmeniin vuosiin.

– Monttu on saatava umpeen, jotta ihmiset alkavat tulla paremmin palkallaan toimeen. Se on myös hallituksen toive. Pienipalkkaisilla ostovoiman pudotus on ollut suhteellisesti rajumpaa kuin keski- ja hyväpalkkaisilla. Osittain siksi, että peruseläminen- ruoka, asuminen, energia – on viime vuosina kallistunut suhteessa enemmän ja osittain siksi, että sosiaaliturvan leikkaukset ovat vieneet osan tuloista.

Hänen mielestään on siis enemmän kuin kohtuullista ja oikeudenmukaista, että pienipalkkaisten toimeentuloa avitetaan vähän enemmän.

– Siksi euromääräiset korotukset ovat tarpeen alle 2500 euroa kuukaudessa tienaavilla.

Eloranta kertoi edustajistolle, että työehtokierroksella lähdetään #VoitollaTyöhön. Tällä yhteisellä tunnuksella SAK:laiset liitot alleviivaavat sitä, että työssä käymisen on oltava taloudellisesti kannattavaa. Työstä on saatava elämiseen riittävä palkka, tarpeeksi työtunteja sekä asiallinen työsuhde- ja muutosturva.

HÄN PAINOTTI, että liittojen tavoitteiden saavuttamista edistetään yhdessä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

– Ja kaikki SAK:laiset tukevat toinen toisiaan, jotta jokainen vuorollaan saavuttaa tavoitteensa. Työnantaja löytää nyt edestään yhtenäisen, valmistautuneen ja tavoitteisiin sitoutuneen ay-liikkeen ja palkansaajat.

Eloranta arvioi, että kierros on pitkä ja varmasti vaikea. Nyt jo tilanne on sellainen, että Teollisuusliitto on joutunut jättämään lakkovaroitukset.