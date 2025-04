”Palkkojen ero on satasia pelastajien tappioksi” – ammattiliitolta vaatimus korjata ensihoitotyötä tekevien pelastajien ja ensihoitajien palkkaero

Ensihoitotyötä tekeville pelastajille kuuluu sama palkka kuin ensihoitajille, Pelastus- ja ensihoitoalan unioni JHL:n puheenjohtaja Petteri Häyrinen linjaa. Demokraatti Demokraatti

– Nyt palkkojen ero on satasia pelastajien tappioksi. Ensihoitoa tekevien pelastajien on myös saatava samat työajat ja edut kuin ensihoitajien, Häyrinen sanoo tiedotteessa.

Häyrinen muistuttaa, että tasa-arvoinen palkkaus on perus- ja ihmisoikeus. Samaa tai samanarvoista työtä tekeville on tasa-arvolain mukaan maksettava samaa palkkaa. Hän katsoo, että työnantaja rikkoo lakia, jos ensihoitoa tekevän pelastajan palkka on alempi.

– Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulee korjata asia välittömästi lainmukaiseen tilaan. Lain velvoittavuus vaatii, että työnantajalla on oltava rahoitus tällaiseen tilanteeseen.

Hyvinvointialueiden yhteistoimintaneuvottelut leikkaavat toimintarahoitusta entisestään, Häyrinen muistuttaa. Hän pitää käsittämättömänä, että yt-neuvotteluissa on irtisanottu ensihoitajia, koska ensihoito on keskeinen osa kokonaisturvallisuutta samoin kuin pelastajien työ.

– Hyvinvointialueiden rahoitusleikkaukset on loputtava tai muuten Suomen kokonaisturvallisuusmalli ei toimi parhaalla tavalla. Ketjun kaikilla osilla on sen toimivuuteen keskeinen vaikutus.

Pelastus- ja ensihoitoalan unioni JHL on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenyhdistys.