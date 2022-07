”Palkkojen puuttuminen on karmea moka” – Helsingin apulaispormestari on huomannut oman tonttinsa rajallisuuden

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) kuvailee Helsingin kaupungin epäonnistumista palkkojen maksussa musertavaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olen itse nostanut asian ratkaisemiseksi useita huomioita, mutta törmään jatkuvasti apulaispormestareiden operatiivisen vallan puutteeseen, Razmyar kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa huoli syksystä kova, kun kaupungilla on nytkin vielä kevään virheitä ratkottavana.

– Palkkojen puuttuminen on karmea moka. Olen syvästi pahoillani ja tiedostan, ettei se riitä.

Razmyar kirjoittaa, etteivät virkakunnan toimet riitä.

– Aion kyllä puolustaa työntekijöiden oikeuksia aina, mutta nyt huomaan oman tonttini rajallisuuden.

Helsingin kaupungin ongelmat maksaa palkkaa työntekijöilleen ovat jatkuneet kuukausia ja koskettavat ainakin osittain jopa 3 000 työntekijää. Kaupunki itse kertoo vaikeuksien johtuvan pääosin palkkajärjestelmän muutoksesta, kun muun muassa tietoja on siirretty järjestelmästä toiseen ja opeteltu uuden järjestelmän käyttöä.

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna Helsingin kaupungilta totesi puolitoista viikkoa sitten STT:lle, ettei ole varmaa arviota, milloin palkanmaksu alkaa toimia normaalisti.

Sarvilinna vakuutti, että jokaisen palkatta jääneen tilanne pyritään korjaamaan mahdollisimman pikaisesti. On myös mahdollista, että asiaa tullaan hyvittämään myöhemmin työntekijöille jollakin tavoin.

- Uskoisin, että keskustelua myös tällaisesta muuntyyppisestä hyvittämisestä kaupungissa varmasti käydään.

Tehy-lehden mukaan ammattiliitto Tehy on tehnyt maksamattomista palkoista rikosilmoituksen. Liitto on pyytänyt poliisia selvittämään, kenen viranhaltijan vastuulla olevista laiminlyönneistä palkanmaksun virheellisyydet johtuvat. Tehyn mukaan useilta sadoilta työntekijöiltä on jäänyt koko palkka saamatta usealta palkanmaksukaudelta.