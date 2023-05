PAM: Asumistuen leikkaaminen ei ole ratkaisu – ”Korkeat asumiskustannukset ajavat jo nyt pienipalkkaisia hakemaan toimeentulotukea”

Palvelualojen ammattiliitto PAMin mielestä pienipalkkaisille pitää jatkossakin maksaa asumistukea. Sosiaaliturvan uudistamisessa huomio pitää PAMin mielestä kääntää tukimuotojen joustavuuteen ja avun saamisen nopeuteen. DEMOKRAATTI Demokraatti

PAM kommentoi sosiaaliturvan ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamista tiedotteessa. Yhtenä uudistuskohteena on muun muassa asumistuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät muutokset. Ammattiliitto katsoo, että asumistuen leikkaamisella olis kohtalokkaat vaikutukset palvelualoilla työskentelevien ihmisten elämään.

– Tuella on vaikutusta siihen, missä on varaa asua ja kuinka työn ja muun elämän yhteensovittaminen jatkossa onnistuu. Saatavalla asumistuella on merkitystä siihen, paljonko palkasta jää pakollisten menojen jälkeen käyttöön elämistä varten, PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Egezona Kllokoqi-Bublaku summaa tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että jos asumistuen uudistuksella leikataan pienituloiselta ja samaan aikaan suljetaan heiltä mahdollisuus hakea perustoimeentulotukea asumiskustannuksiin, heikennettään heidän ostovoimaansa ja ajetaan heitä asumaan yhä pienempiin asuntoihin ja muuttamaan pois kasvukeskuksista. Lisäksi heikentämällä asumistukea heikennetään samalla kannusteita muuttaa työn perässä.

Asumistuen leikkaaminen ei edistä näitä tavoitteita, päinvastoin.

PAM huomauttaa tiedotteessa, että nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa näyttää jo nyt vahvasti siltä, että vuokrat tulevat nousemaan merkittävästi. Tiedotteessa nostetaan esimerkiksi Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan päätös nostaa omien vuokra-asuntojen vuokria yli kymmenen prosenttia ensi vuoden alusta.

– Maahan muodostetaan parhaillaan uutta hallitusta, joka on pitänyt työllisyysasteen nousua ja aktiivista työvoimapolitiikkaan poliittisesti esillä. Asumistuen leikkaaminen ei edistä näitä tavoitteita, päinvastoin, Kllokoqi-Bublaku huomauttaa.

– Korkeat asumiskustannukset ajavat jo nyt pienipalkkaisia hakemaan toimeentulotukea korkeisiin asumiskustannuksiin. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa. Asumistuen leikkaamisen sijaan pitäisi vähentää pienituloisten toimeentulotuen tarvetta, kannustinloukkuja ja huolehtia kohtuuhintaisten asumistuotannon riittävyydestä.

PAMin mukaan palvelualojen työntekijöiden näkökulmasta keskeistä sosiaaliturvan uudistuksessa on muun muassa se, miten erilaiset tukimuodot palvelevat vaihtelevissa työsuhteissa ja vaihtelevilla työtunneilla työskenteleviä työntekijöitä, joiden palkka on pieni.

– Tärkeää meneillään olevassa uudistuksessa on löytää sellainen sosiaaliturvan malli, joka pystyy reagoimaan ja joustamaan nopeisiinkin elämänmuutoksiin.

Sosiaaliturvakomitean välimietintö julkaistiin maaliskuussa. PAM antoi siitä lausuntonsa huhtikuussa.