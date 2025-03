PAM hyväksyi kaupan alan neuvottelutuloksen – lakot peruuntuvat

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt kaupan alan neuvottelutuloksen äänestyksen jälkeen äänin 14-2. Johannes Ijäs Demokraatti

Myös Kaupan liitto on hyväksynyt sovun.

Neuvottelutulos syntyi eilen Kaupan liiton ja PAMin keskinäisissä neuvotteluissa valtakunnansovittelijan johdolla.

Palkat nousevat sopimuskauden aikana 7,8 prosenttia. Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ja kolmas vuosi on irtisanottavissa. Asiasta kerrottiin tänään PAMin tiedotustilaisuudessa Helsingin Hakaniemen keskustoimistolla.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen totesi tilaisuudessa, että PAMin hallinnossa on käsitelty koko päivän neuvottelutulosta. Päätös hyväksymisestä ei ollut helppo.

Sopimus on kolmivuotinen, 1.2.2025 – 31.1.2028. Sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään jo 31.1.2027. Alan palkat nousevat 1. toukokuuta 2,9 prosenttia. Toinen palkankorotus on 1.8.2026 2,5 prosenttia ja kolmas 2,4 prosentin korotus 1.5.2027. Kaikki korotukset ovat yleiskorotuksia.

Sopimukseen sisältyy myös paikallisen erän pilotti.

Lisäksi otetaan käyttöön uusi palkkausjärjestelmä lokakuussa 2026. Kyseessä on vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä.

– Tämä on merkittävä uudistus alalla, Rönni-Sällinen totesi.

KIRJAUSTA irtisanomissuojan säilyttämisestä nykytasolla PAM ei saanut suureksi pettymyksekseen sopimukseen mukaan. Rönni-Sällisen mukaan heidät yllätti se, miten tiukka Kaupan liiton suhtautuminen oli asiassa. PAMin hallinnolle juuri irtisanomissuoja-asia oli kaikkein vaikein kysymys, kun ratkaisun hyväksymistä pohdittiin. Tällä hetkellä alan työehtosopimuksessa ei ole lainkaan irtisanomissuojasta säännöstä. Näin olleen hallituksen kaavailema uusi laki koskisi kaupan alan työntekijöitä. Laissa ehdotetaan, että irtisanomiseen tarvittaisiin jatkossa vain asiallinen syy, kun tällä hetkellä syyn on oltava myös painava.

PAM ja Kaupan liitto kuitenkin sopivat työehtosopimuksessa käytännöistä, joita työpaikalla on noudatettava, kun työnantaja suunnittelee irtisanomista. Työehtosopimukseen on kirjattu työntekijän oikeus saada irtisanomista käsittelevään kuulemistilanteeseen avukseen luottamusmies, liiton tai ammattiosaston edustaja. Tilaisuus on järjestettävä siten, että työntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua ja valmistautua siihen. Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa oikeudesta käyttää avustajaa neuvottelussa.

Myös Kaupan liitto kertoo tiedotteessaan hyväksyneensä sovun. Tilanne tarkoittaakin sitä, kaupan alalle julistettu ylityökielto, vuoronvaihtokielto ja tilapäisten siirtojen kielto päättyvät. Myös erikoiskauppaa ja teknistä kauppaa uhkaavat lakot peruuntuvat sovintoesityksen hyväksymisen myötä.

– Neuvottelutulos sisältää molemmille osapuolille tärkeitä tekstiuudistuksia työehtosopimukseen. Palkankorotustaso oli useille kaupoille vallitsevassa tilanteessa korkea, mutta kokonaisuutena ratkaisu oli hyväksyttävissä, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo tiedotteessa.

SAK:LAISET liitot kuten PAM tiivistivät työmarkkinakierroksella koordinaatiotaan. Tavoitteena oli saada ostovoimakuopan täyttämiseksi 10 prosentin palkankorotukset parissa vuodessa.

Nyt palkkaratkaisu on vientialan päänavauksen jälkeen vajaa 8 prosenttia ja ratkaisut syntyvät kolmivuotisina.

Rönni-Sällinen toteaa, että palkkaratkaisuun ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Syksyn 10 prosentin tavoitteesta inflaatioennusteet ovat hänen mukaansa muuttuneet.

Rönni-Sällinen näkee, että nykyarvioiden mukaan 7,8 prosentilla ostovoimakuoppa tulee kurottua umpeen, vaikkakin vähän pidemmällä aikavälillä kuin alkuperäinen tavoite oli.

Orpon hallituksen työministeri Arto Satonen (kok.) vaihtuu kevään kuluessa nykyisin eduskuntaryhmän puheenjohtajana toimivaan Matias Marttiseen (kok.).

Kun Rönni-Sälliseltä kysyy terveisiä pian ministerivastuuseen siirtyvälle Marttiselle, hän toteaa toivovansa, että tämä kuuntelisi työntekijöitä ehkä vähän herkemmällä korvalla kuin edeltäjänsä.

Satonenko oli kovakorvainen?

– Tulokset ainakin vaikuttavat vähän siltä, että ei ole ainakaan perille mennyt tai ei ole vaikusta ollut.

Rönni-Sällinen tapaa tulevaa ministeriä perjantaina.