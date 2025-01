PAM katkaisi neuvottelut kaupan alan työehtosopimuksista – ”Meidän on nyt vakavasti harkittava, miten nyt etenemme”

Palvelualojen ammattiliitto PAM on katkaissut neuvottelut kaupan alan työehtosopimuksista. PAM on neuvotellut työnantajia edustavan Kaupan liiton kanssa tammikuun alusta lähtien.

PAMin puheenjohtajan Annika Rönni-Sällisen mukaan Kaupan liiton tarjoama ratkaisu ei ole miltään osin hyväksyttävissä eikä kuro ostovoimakuoppaa umpeen.

Rönni-Sällisen mukaan neuvottelujen henki on ollut viipyilevä, kun työnantajaliitot vain odottavat teknologiateollisuuden ratkaisuja.

- Me olemme sopimassa palvelualojen työntekijöiden työehdoista, mutta ratkaisujen löytäminen näyttää mahdottomalta. EK:n koordinaatio vaikuttaa tilanteeseen vahvasti, Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

Palvelualojen ammattiliitto tavoittelee 10 prosentin ja vähintään 250 euron palkankorotuksia kahdessa vuodessa.

PAMilla on neuvotteluissa muitakin tärkeitä asioita. Liitto pitää tärkeänä, että muutenkin epävakaassa tilanteessa työntekijöiden irtisanomissuojaa voitaisiin vakauttaa nykyiseen tasoon. Epävarmuutta ei pitäisi lisätä.

– Samoin pidämme selvänä, että meidän pitäisi tarkastella miten osa-aikatyöntekijöiden tekemät lisätunnit korvataan, kun EU:n tuomioistuimen ratkaisun mukaan nykyinen tapa on osa-aikatyöntekijöitä syrjiviä. Työnantajapuoli ei myönnä edes tarvetta, Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

PAMIN hallitus kokoontuu perjantaina arvioimaan tilannetta ja mahdollisuuksia neuvottelujen jatkamisesta tai muista toimenpiteistä. Kaupan alan nykyiset työehtosopimukset ovat katkolla kuun vaihteessa.

Sopimuksettoman tilan alkaessa myös työrauhavelvoite raukeaa. Tämä tarkoittaa, että työntekijöillä on mahdollisuus käyttää työtaistelutoimia, kuten lakkoja, painostaakseen työnantajia ratkaisuun.

- Meidän on nyt vakavasti harkittava, miten nyt etenemme, koska työnantajien koordinaatio on vahva. Olemme myös ammattiyhdistysliikkeessä valmistautuneet tähän tilanteeseen. Palvelualojen työntekijät on saatava ylös ostovoimakuopasta hintojen nousun, sosiaaliturvan leikkausten ja veronkorotusten jälkeen, Rönni-Sällinen vaatii.