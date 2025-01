Paperiliiton Vanhala Metsä Boardin shokkiuutisesta: ”Tämä on raskas hetki työntekijöille, Tampereelle ja Suomelle”

Metsä Board aikoo sulkea Takon kartonkitehtaan Tampereella ja tehostaa toimintaa Kyron kartonkitehtaalla Hämeenkyrössä. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kuvaa ilmoitusta muutosneuvotteluista synkäksi hetkeksi. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Nämä on joka kerta ihan joka kerta ihan yhtä kauheita ilmoituksia. Olen juuri jutellut Takon pääluottamusmiehen kanssa, joka lähti juuri tapaamaan työntekijöitä. Tämä on raskas hetki työntekijöille, tämä on raskas hetki Tampereelle ja Suomelle, Vanhala sanoo Demokraatille.

– Ja jos ajatellaan Tamperetta, niin Takon tehdas on siinä aikamoinen symboli koko Tampereelle ja nyt se hiljenee.

Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä noin 360 ihmistä, ja neuvottelut voivat johtaa enintään 215 henkilön vähennyksiin.

Vanhala toteaa, että yhtiö on vasta ilmoittanut aikeistaan sulkea tehdas, mutta yleensä näissä tilanteissa aie päätyy sulkemiseen.

– Tietysti toivotaan, ja nyt aletaan neuvotella asiasta. Käydään läpi, miten voidaan ihmisten tulevaisuutta turvata. Metsä Group on kuitenkin investoinut Groupina paljon kotimaahan ja toivottavasti se pystyisi sijoittamaan – jos ikäviä asioita tapahtuu – työntekijöitä muille paikkakunnille.

Vanhala kertoo, että huomenna on luvassa tapaaminen Metsä Groupin henkilöstöjohdon kanssa.

VANHALAN mukaan kartonkiteollisuudessa tilauskannat ovat tällä hetkellä yllättävän heikkoja. Hän huomauttaa, että Metsä Boardilla on lomautukset päällä Simpeleellä.

– Ja kuten ilmoituksessa on, tehostamistoimia on tulossa myös Kyröskoskelle. Nyt ei vielä tiedetä, mitä ne koskevat, mutta yleensähän ne tarkoittavat myös väen vähennystä. Sinnekin tulee isku.

Tilanne on heikko myös muissa kartonkifirmoissa, Vanhala sanoo. Häntä huolettaakin, mitä tapahtuu kartongin viennille Yhdysvaltoihin kun Donald Trump aloittaa presidenttikautensa. Se voi tietää rytinää Suomen kartonkiteollisuudessa.

– USA:han avataan nyt uusia markkinoita, Stora Enson uusi kone lähtee käyntiin Oulussa.

– Meillä kuitupuu maksaa paljon, meillä on vähän tilauksia ja sitten jos Trump pistää vielä tullit, niin jääkö tämä tähän? Se minua vähän pelottaa.