Paperiliitto jatkaa sovintoesitysten käsittelyä huomenna – pääluottamusmiehiltä avoin kirje UPM:lle

Paperiliiton hallitus aikoo jatkaa liiton ja UPM:n liiketoimintojen välille annettujen sovintoesitysten käsittelyä huomenna, liitto kertoo tiedotteessa. Liiton hallitus käsitteli UPM:n työehtosopimusneuvottelujen tilannetta kokouksessaan keskiviikkona. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sovittelija Leo Suomaa antoi tiistaina sovintoesityksen neljännelle liiketoiminta-alueelle Paperiliiton ja metsäyhtiö UPM:n työriidassa. Osapuolia on pyydetty vastaamaan sovintoesityksiin torstaina 14.huhtikuuta kello 10.

Painopapereiden liiketoiminta-alueen osalta neuvottelut on keskeytetty. UPM:n paperiliittolaiset pääluottamusmiehet vaativat avoimella kirjeellä neuvottelujen jatkamista pikimmiten.

”Myös sen osalta pitää saada nopeasti aikaan ratkaisu ja sitä kautta kaikille UPM:llä työskenteleville Paperiliiton jäsenille uudet yrityskohtaiset työehdot voimaan, lakko loppumaan ja työntekijät palaamaan töihin tekemään tuotantoa ja tulosta yhdessä sovituilla työehdoilla”, pääluottamusmiehet kirjoittavat.

Pääluottamusmiesten mukaan Paperiliiton neuvottelijat ovat tehneet väsymättä työtä työntekijöiden etua valvoen, alan vetovoimaisuuden puolesta ja työehtosopimusten sopimiseksi yhdessä.

”Ratkaisuja on vaikeuksista huolimatta saatu aikaan. Me UPM:n paperiliittolaiset pääluottamusmiehet emme voi hyväksyä sitä, että Communication Papers on edelleen ilman sopimusratkaisua. Vaadimme neuvottelujen jatkamista välittömästi, jotta sopimusratkaisu saataisiin ennen huomista takarajaa ja kaikki sovintoesitykset olisi mahdollista hyväksyä yhtä aikaa.”