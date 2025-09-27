Paralympiakomitea päästää venäläiset ja valkovenäläiset kisoihin – Suomi äänesti vastaan: ”Järkyttävä päätös”

Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) päätti kumota Venäjän ja Valko-Venäjän osittaiset kilpailukiellot. Päätös mahdollistaa maiden urheilijoiden kilpailemisen omien maiden lippujensa alla ensi vuoden Milano-Cortinan paralympialaisissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Osassa lajeista venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisesta päättävät kansainväliset lajiliitot.

Asiasta äänestettiin lauantaina Etelä-Koreassa järjestetyssä kokouksessa. Venäjän kaikkien rajoitusten poistamista kannatti 111 edustajaa ja 55 vastusti. Suomen paralympiakomitean hallituksen puheenjohtajan Sari Raution mukaan Suomi äänesti rajoitusten poistamista vastaan.

Jotkut paraurheilulajit ovat kansainvälisten lajiliittojen alaisuudessa, kun taas toisia hallinnoi suoraan IPC.

- IPC hallinnoi esimerkiksi jääkiekkoa, ja päätös koskee IPC:n hallinnoimia lajeja sellaisenaan, Rautio selventää STT:lle.

Itsenäiset kansainväliset lajiliitot päättävät vielä erikseen, jatkavatko valkovenäläiset ja venäläiset kilpailemista neutraaleina urheilijoina vai saavatko he kilpailla omien lippujensa alla. Rautio ei osannut vielä sanoa, millä aikataululla itsenäisten lajiliittojen tulee tehdä linjauksensa.

RAUTION mukaan päätös venäläisurheilijoiden kilpailemisen sallimisesta on erittäin järkyttävä. Lisää aiheesta Olympiakomitea: Pakotteista viis – venäläiset urheilijat pääsevät talvikisoihin

- Tämä päätös ei missään nimessä ole sitä, mitä Suomessa haluttiin. Sitä ei haluttu myöskään muissa Pohjoismaissa tai laajemmin Euroopassakaan.

Raution mukaan kokouksessa esitettiin puheenvuoroja, joissa sanottiin, että politiikan ei tulisi vaikuttaa yksittäisten urheilijoiden kilpailemiseen.

Myös Norjassa ja Ruotsissa päätöksestä tyrmistyttiin.

- Niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan emme näe, että asiassa olisi tapahtunut mitään muutosta, Norjan urheilupomo Zaineb Al-Samarai linjasi.

Viime vuoden Pariisin paralympialaisissa jotkut Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat saivat kilpailla neutraalilla statuksella.

Kansainvälinen olympiakomitea päätti reilu viikko sitten, että venäläiset ja valkovenäläiset jatkavat kilpailemista neutraalilla statuksella Milano-Cortinan talviolympialaisissa ensi vuonna.