Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Urheilu

27.9.2025 12:05 ・ Päivitetty: 27.9.2025 12:05

Paralympiakomitea päästää venäläiset ja valkovenäläiset kisoihin – Suomi äänesti vastaan: ”Järkyttävä päätös”

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV
Venäläisurheilijoita Sotsin paralympialaisten päättäjäisseremoniassa maaliskuussa 2014.

Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) päätti kumota Venäjän ja Valko-Venäjän osittaiset kilpailukiellot. Päätös mahdollistaa maiden urheilijoiden kilpailemisen omien maiden lippujensa alla ensi vuoden Milano-Cortinan paralympialaisissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osassa lajeista venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisesta päättävät kansainväliset lajiliitot.

Asiasta äänestettiin lauantaina Etelä-Koreassa järjestetyssä kokouksessa. Venäjän kaikkien rajoitusten poistamista kannatti 111 edustajaa ja 55 vastusti. Suomen paralympiakomitean hallituksen puheenjohtajan Sari Raution mukaan Suomi äänesti rajoitusten poistamista vastaan.

Jotkut paraurheilulajit ovat kansainvälisten lajiliittojen alaisuudessa, kun taas toisia hallinnoi suoraan IPC.

-  IPC hallinnoi esimerkiksi jääkiekkoa, ja päätös koskee IPC:n hallinnoimia lajeja sellaisenaan, Rautio selventää STT:lle.

Itsenäiset kansainväliset lajiliitot päättävät vielä erikseen, jatkavatko valkovenäläiset ja venäläiset kilpailemista neutraaleina urheilijoina vai saavatko he kilpailla omien lippujensa alla. Rautio ei osannut vielä sanoa, millä aikataululla itsenäisten lajiliittojen tulee tehdä linjauksensa.

RAUTION mukaan päätös venäläisurheilijoiden kilpailemisen sallimisesta on erittäin järkyttävä.

Lisää aiheesta

Olympiakomitea: Pakotteista viis – venäläiset urheilijat pääsevät talvikisoihin

-  Tämä päätös ei missään nimessä ole sitä, mitä Suomessa haluttiin. Sitä ei haluttu myöskään muissa Pohjoismaissa tai laajemmin Euroopassakaan.

Raution mukaan kokouksessa esitettiin puheenvuoroja, joissa sanottiin, että politiikan ei tulisi vaikuttaa yksittäisten urheilijoiden kilpailemiseen.

Myös Norjassa ja Ruotsissa päätöksestä tyrmistyttiin.

-  Niin kauan kuin Venäjä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan emme näe, että asiassa olisi tapahtunut mitään muutosta, Norjan urheilupomo Zaineb Al-Samarai linjasi.

Viime vuoden Pariisin paralympialaisissa jotkut Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat saivat kilpailla neutraalilla statuksella.

Kansainvälinen olympiakomitea päätti reilu viikko sitten, että venäläiset ja valkovenäläiset jatkavat kilpailemista neutraalilla statuksella Milano-Cortinan talviolympialaisissa ensi vuonna.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Urheilu

19.9.2025 15:01

Olympiakomitea: Pakotteista viis – venäläiset urheilijat pääsevät talvikisoihin

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
26.9.2025
Evp-upseeri: Näin kävisi, jos ampuisimme ilmatilaloukkaajia alas
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
26.9.2025
Arvio: Autiomaa täynnä eurooppalaista ahdistusta – Anna Eriksson laittaa itsensä täysillä likoon kirjaintrilogian päätöksessä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU