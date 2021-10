Paula Risikon vuoro kommentoida Antti Kurvisen väläytystä: ”Opintolainahyvityksen pitää koskea kaikkia opiskelijoita samoilla kriteereillä”

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko vaatii, että hallitus käynnistää opintotukilainsäädännön uudistuksen. Uudistuksessa on muun muassa arvioitava monien viimeaikaisten yksittäisten muutosten vaikutukset opintotukijärjestelmään. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Opintotuen tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen opiskelija voi niin halutessaan keskittyä täysipainoisesti päätyöhönsä – opiskeluun. Opintotukilakia on muutettu tilkkutäkkimäisesti eri hallitusten toimesta. Tämä on johtanut siihen, että koko tukijärjestelmä on monimutkaistunut, eikä kaikilta osin vastaa erilaisiin tilanteisiin”, Risikko sanoo tiedotteessa.

Risikko kommentoi myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen ajatusta ns. Norjan mallista, jossa esimerkiksi syrjäseudulle muuttava lääkäri voisi saada opintolainansa anteeksi.

Risikon mukaan Norjan malli kohtelisi eri aloja epätasa-arvoisesti. Kaikilta korkeakoulualoilta ei ole mahdollista työllistyä minne päin Suomea tahansa.