Pedro Sanchez avautuu Ceutan tapahtumista: Tämä on hyökkäys Espanjan aluerajoja kohtaan

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez puhuu Ceutassa alueen siirtolaiskriisistä. Sanchez kutsuu tapahtunutta hyökkäykseksi Espanjan aluerajoja kohtaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään Marokosta Ceutaan.

Alueen johtaja Juan Vivas kertoo asiasta toimittajille. Vivasin mukaan iso osa ihmisistä on saapunut uiden. Hän ei täsmentänyt, miten ihmiset ovat kuolleet.

Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi uida niemimaalle sadoittain.

Sanchezin mukaan määrän äkillisen kasvun syynä ovat paikallisten ihmissalakuljettajien levittämät huhut ja tulkinnat Espanjan korkeimman oikeuden päätöksestä. Oikeus linjasi tässä kuussa, että välittömät palautukset eivät koske meriteitse laittomasti saapuneita.

SUOMESSA SDP:n hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen vaatii Ceutan tilanteen nopeaa hallintaan saamista.

– Tilanne koettelee koko EU-alueen maahanmuuttopolitiikan kestävyyttä, jos Espanja ei saa rajaansa hallintaan ja tulijoiden rekisteröintiä tehtyä, Nikkanen sanoo tiedotteessaan.

Nikkanen painottaa, että Espanjan tulisi ensi sijassa varmistaa, että erillisalueella Pohjois-Afrikan puolella on kyky selviytyä rajan hallinnasta. Vaihtoehtona on Nikkasen mukaan myös se, jos tilannetta ei saada nopeasti hallintaan, että Pohjois-Afrikassa oleva erillisalue Ceuta irrotetaan vapaan liikkuvuuden Schengen-alueesta.

Myös keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan tilanteeseen tarvitaan välittömästi määrätietoisia eurooppalaisia toimia.

– Jos yksi ulkoraja pettää, seuraukset tulevat näkymään koko Euroopassa. Nyt tarvitaan nopeasti lisää resursseja rajavalvontaan ja yhteisiä päätöksiä tilanteen hallitsemiseksi, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.