Ulkomaat
31.7.2026 11:37 ・ Päivitetty: 31.7.2026 11:53
Pedro Sanchez avautuu Ceutan tapahtumista: Tämä on hyökkäys Espanjan aluerajoja kohtaan
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez puhuu Ceutassa alueen siirtolaiskriisistä. Sanchez kutsuu tapahtunutta hyökkäykseksi Espanjan aluerajoja kohtaan.
Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään Marokosta Ceutaan.
Alueen johtaja Juan Vivas kertoo asiasta toimittajille. Vivasin mukaan iso osa ihmisistä on saapunut uiden. Hän ei täsmentänyt, miten ihmiset ovat kuolleet.
Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi uida niemimaalle sadoittain.
Sanchezin mukaan määrän äkillisen kasvun syynä ovat paikallisten ihmissalakuljettajien levittämät huhut ja tulkinnat Espanjan korkeimman oikeuden päätöksestä. Oikeus linjasi tässä kuussa, että välittömät palautukset eivät koske meriteitse laittomasti saapuneita.
SUOMESSA SDP:n hallintovaliokunnan jäsen Saku Nikkanen vaatii Ceutan tilanteen nopeaa hallintaan saamista.
– Tilanne koettelee koko EU-alueen maahanmuuttopolitiikan kestävyyttä, jos Espanja ei saa rajaansa hallintaan ja tulijoiden rekisteröintiä tehtyä, Nikkanen sanoo tiedotteessaan.
Nikkanen painottaa, että Espanjan tulisi ensi sijassa varmistaa, että erillisalueella Pohjois-Afrikan puolella on kyky selviytyä rajan hallinnasta. Vaihtoehtona on Nikkasen mukaan myös se, jos tilannetta ei saada nopeasti hallintaan, että Pohjois-Afrikassa oleva erillisalue Ceuta irrotetaan vapaan liikkuvuuden Schengen-alueesta.
EU-KOMISSION puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU ei voi sallia kenenkään tuloa unionin alueelle ilman, että EU:n sääntöjä noudatetaan.
X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä hän kuvaili Espanjan Ceutasta levinneitä kuvia mahdottomiksi hyväksyä.
Von der Leyenin mukaan vaarallisten Välimeren ylitysten on loputtava välittömästi ja ihmisten salakuljetusta harjoittavat verkostot on hajotettava.
Hänen mukaansa siirtolaisten palauttaminen on toteutettava pikaisesti.
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