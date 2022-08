Pekka Haavisto – onko Suomella nyt turvatakuut USA:lta?

USA:ssa senaatti päätti torstaiaamuna Suomen aikaa, että Suomi ja Ruotsi voidaan hyväksyä Naton jäseniksi. Äänestystulos oli 95-1. Johannes Ijäs Demokraatti

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää USA:n ratifiointipäätöstä Suomelle ”erittäin merkittävänä askeleena”.

– USA:n päätös toteutui nopeammin kuin olisi ajatellut. Tässähän oli hetken pelkona, että senaatin käsittely olisi voinut viivähtää ohi paikallisen istuntotauon. Tällöin ratifiointipäätös olisi voinut jäädä Yhdysvaltojen syksyn kuuman poliittisen keskustelun jalkoihin.

– Olemme hyvin tyytyväisiä, että tämä meni näin. Varmasti aktiivisella yhteydenpidolla, joka Suomella on ollut senaatin jäseniin ja myös senaatin ja edustajainhuoneen Suomessa käyneisiin jäseniin, on ollut aika suuri merkitys.

Haaviston mukaan Naton vaa’assa on nyt kertynyt iso paine sille, että vielä loputkin muutamat Nato-maat ratifioisivat Suomen ja Ruotsin jäsenyyden.

– Yli kaksi kolmasosaa maista on jo kelkassa mukana. Tämä on ollut nopeampi prosessi kuin on ehkä saattanut toivoakaan.

Onko Suomella nyt USA:n turvatakuut?

– Eivät ehkä turvatakuut mutta turvalupaus tai lupaus turva-avusta tuli jo keväällä USA:n kannoissa voimakkaasti esille. Nyt voi sanoa näin, että ollaan lähempänä ikään kuin Naton oikeaa turvatakuuta eli artikla 5:n turvatakuuta. Ei vielä siellä mutta kovin lähellä, Haavisto vastaa Demokraatille.

”Sanoin hänelle, että olisi Turkinkin kannalta hankalaa jäädä yksin ratifiointia vastustamaan.”

Haavisto sanoo, että USA:n päätöksen myötä paine vielä Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä ratifioimattomia maita kohtaan kasvaa.

Haavisto kertoo olleensa ajankohtaisista ulkopoliittisista kysymyksistä kesällä yhteydessä Turkin ulkoministeriin Mevlüt Çavuşoğluun.

– Sanoin hänelle, että olisi Turkinkin kannalta hankalaa jäädä yksin ratifiointia vastustamaan ja kai hän ymmärtää sen, että paine kasvaa. Tietysti koetamme nyt niitä maita kiirehtiä, joita vielä voidaan, Haavisto kertoo.

Geopolitiikassa tapahtuu tällä hetkellä muitakin isoja asioita. Kiinan ja USA:n välit ovat kiristyneet. Viimeisin askel tässä on Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailu Taiwanilla ja Kiinan voimakas reaktio siihen. Kiina on aloittanut sotaharjoituksen aivan Taiwanin lähellä. Ulkoministeri korostaa, että kaikkien tulisi nyt pidättäytyä jännitteitä lisäävistä toimista Taiwaninsalmen molemmin puolin.

Haavisto ei ota kantaa siihen, oliko Pelosin Taiwanin vierailu viisas päätös.

– Tämä on tietysti Yhdysvaltain omaa politiikkaa pitkälti. En halua ottaa siihen kantaa. Tietysti tämä kuvaa erittäin hyvin sitä valtavaa jännitettä, joka on Kiinan ja länsimaiden välillä liittyen moniinkin asioihin. Voi vain vain toivoa, että jokin dialogi Kiinan kanssa eri kysymyksissä säilyisi ajatellen Kiinan tärkeyttä muun muassa ilmastokysymysten ratkaisijana ja maan merkitystä myös siinä, millä tavalla muotoillun kannan he ottavat Ukrainan tilanteeseen.