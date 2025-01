Pelastakaa lapset: Päivittäin keskimäärin 15 lasta on vammautunut eliniäksi räjähtävistä aseista Gazassa

Gazassa keskimäärin 15 lasta sai joka päivä viime vuonna jopa elinikäisiä vammoja räjähtävistä aseista, kertoo Pelastakaa lapset -järjestö. Vammat vaihtelivat vakavista raajojen silpoutumisista kuulovaurioihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vammautuneiden lasten määrä on todennäköisesti tätäkin suurempi, koska luku ei kata esimerkiksi kaikkia sellaisia lapsia, jotka ovat saaneet kuulo- tai näkövamman. Arviossa eivät myöskään ole mukana elinikäisen henkisen vamman saaneet lapset.

Vammojen hoito tai kuntouttaminen on Gazassa tällä hetkellä lähes mahdotonta. Raajansa menettäneet lapset tarvitsisivat pitkäaikaista erikoissairaanhoitoa kasvaessaan, mutta sitä ei Gazassa ole.

Järjestön mukaan viime vuonna Gazassa oli joulukuuhun mennessä ainakin 5 320 lasta saanut kuntoutusta vaativia vammoja.

LASTEN räjähdysvammojen hoitoon perehtynyt kirurgi Ghassan Abu-Sittah vietti 45 päivää Gazassa al-Ahlin sairaalassa loka-marraskuussa 2023.

- Gaza antaa uuden merkityksen sotavammoille. Näin monia vauvoja, joille jouduttiin tekemään amputaatioita, ennen kuin he oppivat kävelemään, Abu-Sittah sanoo järjestön tiedotteessa.

Viime vuoden syyskuussa YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO totesi, että yli 22 500 ihmistä Gazassa oli saanut vakavia vammoja, jotka vaatisivat kuntoutuspalveluja välittömästi sekä tulevina vuosina. Terveysjärjestö on myös varoittanut, että terveyspalvelujen romahtaminen muodostaa vakavan uhan niin konfliktissa vammautuneille kuin kymmenille tuhansille kroonisista sairauksista tai vammoista kärsiville palestiinalaisille.

- Humanitaarisen oikeuden mukaan lapset ovat erityisen suojelun kohteena. Kuitenkin joka päivä lapsia kuolee tai vammautuu. Monet vammautuvat pysyvästi. Koska alue on kauttaaltaan räjähtämättömien taisteluvälineiden saastuttama, tulee konflikti vaatimaan lisää lapsiuhreja hyvin pitkälle tulevaisuuteen, sanoi Pelastakaa lasten yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen tiedotteessa.

Kansainvälinen tuomioistuin on todennut, että Gazassa on todellinen ja välitön kansanmurhan riski. Tuomioistuin on määrännyt Israelin pidättäytymään kaikesta, mikä voidaan tulkita kansanmurhaksi joukkotuhonnan ehkäisyä koskevan yleissopimuksen mukaan.