Pentagon: Yhdysvaltain ulkoministeriö hyväksyi 180 miljoonan dollarin asekaupan Taiwanille

Yhdysvaltain ulkoministeriö hyväksyi keskiviikkona panssarintorjuntajärjestelmien kauppaamisen Taiwanille, kertoo maan puolustusministeriö Pentagon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asekaupan arvo on 180 miljoonaa dollaria.

Kaupan myötä Taiwan saisi panssarintorjuntajärjestelmiä, lastiautoja, ampumatarvikkeita, ammuksia sekä muita kauppaan kuuluvia palveluja.

Kiina väittää, että demokraattisesti hallittu Taiwan on sen aluetta, ja sen kanta on jyrkentynyt presidentti Xi Jinpingin kaudella. Kiina on muun muassa suhtautunut aggressiivisesti yhdysvaltalaisten ja muiden ulkomaalaisten poliitikkojen vierailuihin Taiwanissa.