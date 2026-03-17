Tätä väitettä perussuomalaiset levittävät SDP:stä ja maahanmuutosta – olennainen fakta unohtuu usein keskustelusta

Perussuomalaiset julkaisi viime syksynä ajatuspajansa tutkimuksen, jonka mukaan jopa 49,2 prosenttia vieraskielisistä vastaajista äänestäisi SDP:tä seuraavissa eduskuntavaaleissa. Pekka Tuuri

Seuraavaksi suosituimman puolueen kannatus jäi 12,3 prosenttiin. Tämän jälkeen perussuomalaiset ovat eri kanavissa toistaneet väitettä, että SDP pitäisi maahanmuuttoa yllä saadakseen uusia äänestäjiä.

Väite on poliittisesti kätevä, mutta numerot eivät tue sitä.

SDP ei ole ollut hallitusvastuussa kolmeen vuoteen. Silti Suomeen muutti vuonna 2024 perussuomalaisten hallitusvastuun aikana 63 965 ihmistä.

Jos maahanmuutto olisi vain oppositiopuolueiden tahdosta kiinni, hallitus voisi näyttää aivan toisenlaisia lukuja.

KYSE ON ennen kaikkea perussuomalaisten omien äänestäjien mobilisoinnista.

Halla-aholaiseen oppiin näyttää kuuluvan ajatus siitä, että puolueen kannatus korreloi lähes täydellisesti maahanmuuttokeskustelun voimakkuuden ja aiheen ympärille rakennetun vastakkainasettelun kanssa.

Ikään kuin vaalilupausten pettäminen, työelämäheikennykset, sosiaaliturvan leikkaukset ja sydämetön saksipolitiikka eivät vaikuttaisi kannatukseen lainkaan.

Perussuomalaiset eivät kuitenkaan ole täysin väärässä siinä, että SDP:llä on vahvaa kannatusta vieraskielisten keskuudessa.

Tiedämme tämän myös omista tutkimuksistamme, joita on tehty jo pitkään ennen heidän ulostuloaan. Olemme siitä ylpeitä – aivan kuten olemme ylpeitä ja kiitollisia kaikista kannattajistamme.

On myös hyvä huomata, että suurimmissa vieraskielisissä ryhmissä, venäjän- ja vironkielisissä, perussuomalaiset ovat käsityksemme mukaan edelleen vahvoja.

ASUN ITSE Hakunilan suuralueella, jossa vieraskielisten osuus väestöstä on suuri, jopa maamme suurin.

Kuntavaaleissa Vantaan vieraskielisistä äänioikeutetuista noin 19 prosenttia käytti ääntään, kun kantasuomalaisten äänestysaktiivisuus oli 54,8 prosenttia. Vaikka vieraskielisiä on yli neljäsosa äänioikeutetuista, kaikista annetuista äänistä heidän osuutensa jäi alle viiteen prosenttiin.

Tämä on olennainen fakta, joka usein unohtuu keskustelussa.

Hakunilan suuralueella SDP sai kuntavaaleissa 34 prosenttia äänistä. Kokoomus sai 22,9 prosenttia, vihreät 11,1 prosenttia ja perussuomalaiset 10 prosenttia, vähemmän kuin vasemmistoliitto.

Vieraskieliset antoivat alueella yhteensä 1 655 ääntä. Vaikka puolet niistä olisi tullut SDP:lle, puolueen kannatus kantasuomalaistenkin keskuudessa olisi edelleen noin 31 prosenttia.

Toisin sanoen: SDP vahva asema ei selity vieraskielisillä äänillä, vaan laajalla kannatuksella kaikkien suomalaisten keskuudessa.

EDUSKUNTAVAALEISSA vieraskielisten äänioikeutettujen määrä on pienempi, eikä asetelma muutu ratkaisevasti.

Ja ehkä tärkein havainto on tämä: vieraskielisten tärkeimmät teemat kuntavaaleissa olivat koulutuksen laatu, kiusaamisen torjunta, koulujen turvallisuus, nuorten hyvinvointi, opettajien jaksaminen sekä maksuton lukio ja ammattikoulu.

Täsmälleen samoja asioita pitivät tärkeinä myös kantasuomalaiset äänestäjät. Nämä asiat olivat ja ovat jatkossakin SDP:n poliittisten tavoitteiden ytimessä.

Kirjoittaja on SDP:n järjestöpäällikkö.