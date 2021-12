Perussuomalaiset nosti pöydälle tonnin sähkölaskun – ministeri Lintilä: ”Kyllä tämä on totta kai vakava paikka”

Perussuomalaisten Leena Meri (ps.) avasi eduskunnan torstain kyselytunnin kysymällä kansalaisten kohonneista lämmityskustannuksista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Pakkanen paukkuu nurkissa ja perheitä uhkaa lämmityskustannusten hintapommi. Kova lasku on tulossa erityisesti heille, joilla talo lämpenee sähköllä ja öljyllä, Meri totesi.

Hän muistutti sähkön olevan edelleen omakotitalojen tärkein lämmönlähde. Markkinahintaan sidotun sähkösopimuksen Meri väitti nostavan sähkön hintaa paikoin jopa tuhanteen euroon kuukaudessa.

– Millä te konkreettisesti autatte ihmisiä järkyttävän sähkön hinnan kanssa? Heitä uhkaa köyhyys pelkästään siksi, että he lämmittävät asuntoaan, Meri sanoi.

– Erittäin vakava kysymys, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi ja viittasi Energiaviraston pyrkimykseen suitsia sähkösiirtohintoja.

Lintilän mukaan Suomessa on eletty poikkeuksellisen edullisen sähkön aikaa. Nyt hinta on noussut hyvin nopeasti.

– Niin kuin hyvin tiedätte, sähköhinta muodostuu korkeimman elementin, joka tällä hetkellä on kaasu, sen hinnan mukaan.

Lintilä muistutti Merta, että sähkökäyttäjistä vain kahdeksan prosenttia käyttää markkinahintaan sidottua pörssisähköä. Ylivoimaisesti suurimmalla osalla on pidempiaikaisia vuoden tai kahdenvuoden toimitussopimuksia.

”Se on lähtökohta, johon myös tämä hallitus on sitoutunut.”

– Mutta kyllä tämä on totta kai vakava paikka, jota koko ajan seurataan, Lintilä sanoi.

SDP:n Kimmo Kiljusen mukaan markkinoilla toimii myös asiakkaiden epävarmuutta lisääviä vilpillisiä sähköyhtiöitä. Kiljunen tivasi Lintilältä hallituksen toimia sähköyhtiöiden toiminnan luvanvaraisuuden edistämiseksi.

Lintilä viittasi vastauksessaan viime viikolla toimintansa lopettaneeseen Energia 247 -yhtiöön, jonka kassa ei kestänyt nopeasti noussutta sähkön markkinahintaa.

– Kyse on siitä, että he joutuvat maksamaan välittömästi, kun asiakas maksaa kuukauden päästä. Liian ohuella kassalla eivät riittäneet resurssit. Tällaisen toiminnan estäminen on ilman muuta hyvin tärkeää, Lintilä sanoi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan Suomi ei saa kylmänäkään talvena olla maa, jossa ihmisillä ei ole varaa asua lämpimässä.

– Se on lähtökohta, johon myös tämä hallitus on sitoutunut. Siksi meillä on viimesijainen tuki ihmisille vaikka toimeentulotuen avulla, jos muutoin ei ole mahdollisuutta kotiaan pitää lämpimänä, Saarikko sanoi.