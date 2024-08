Perussuomalaisilla ja RKP:llä täysin eri käsitys rasisminvastaiseen kampanjaan osallistumisesta? – nyt puhuu Jani Mäkelä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa selvisi, että perussuomalaiset lähtee tuskin puolueena mukaan hallituksen rasisminvastaiseen kampanjaan. Virallista päätöstä saadaan kuitenkin vielä odottaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tänään, että sikäli kun hän perussuomalaisia tuntee, hän ei usko, että puolue lähtee mukaan.

Purran ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän kommentit hallituksen rasismin vastaiseen ohjelmaan liittyen ovat ”erittäin outoja ja tympäännyttäviä”, totesi RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson Helsingin Sanomille tänään.

– Jos jollain puolueella on jonkin sortin epäselvyyksiä asian suhteen, ne on syytä käydä läpi koko hallituksen kesken, Andersson totesi HS:lle viitaten Mäkelän aihetta vähätteleviä kommentteihin.

– Tässä asiassa ei pitäisi olla minkään sortin epäselvyyksiä. Kaikki eduskuntaryhmät ja ministeriryhmät ovat sitoutuneet tähän rasisminvastaiseen ohjelmaan ja tiedonantoon, Andersson totesi.

Andersson sanoi lehdelle myös, että hänelle on täysin itsestäänselvää, että RKP:n eduskuntaryhmä, ministeriryhmä ja puolue osallistuvat kaikki rasismin vastaiseen ohjelmaan.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä toteaa Demokraatille Anderssonin kommenteista, että epäilee, että on tapahtunut jonkinnäköinen väärinymmärrys. Käytännössä siinä olisi kyse tiedonannon ja rasisminvastaisen kampanjan erosta. Lisää aiheesta Onko perussuomalaiset mukana rasisminvastaisessa kampanjassa? – tässä Riikka Purran vastaus

– Tiedonantohan on käsitelty eduskunnassa jo vuosi sitten ja sen on myöskin meidän eduskuntaryhmämme hyväksynyt. Se, jos sen tiedonannon seurauksena poikii jotain kampanjoita ja muita vastaavia, ne ovat sitten eri asia. Näihin lähtevät mukaan ne tahot, jotka katsovat tarpeelliseksi lähteä, Mäkelä toteaa.

Mäkelä ei pysty puolueen osallistumiseen kantaa, se on puolueen puheenjohtajan ja puoluesihteerin asia.

– Eduskuntaryhmällä ei ole tarvetta ainakaan uusiin toimenpiteisiin sen tiedonannon hyväksymisen jälkeen.

Mäkelä sanoo myös, ettei ole varma, onko ryhmiä edes pyydetty kampanjaan. Ryhmässä ei ole käyty keskustelua kampanjaan lähtemisestä eikä hän siis näe sellaiselle tarvettakaan.

Mäkelän henkilökohtainen kanta on, että myöskään puolueella ei ole tarvetta kampanjaan lähteä.

Jatkuuko riitely RKP:n ja perussuomalaisten välillä? Ollaanko tässä palaamassa nollapisteeseen, toissakesään?

– Omasta mielestäni tässä ei ole tarvetta minkäännäköiselle riitelylle. Jos kerran ne ryhmät tai tahot jotka haluavat, voivat lähteä mukaan tällaiseen kampanjaan, nehän sitten tietysti lähtevät, Mäkelä vastaa.

Anderssonilla oli kuitenkin halua käydä läpi asiaa koko hallituksen kesken.

Onko tässä tarvetta jonkinlaiselle pelisääntö- tai sääntökeskustelulle?

– Itse en sellaiselle koe tarvetta. Mutta tietenkin, jos RKP haluaa asiasta keskustella, sehän on hallituspuolue ja voi nostaa haluamiaan asioita esille hallituksessa. Meillä ei ole tarvetta keskustella aiheesta, Mäkelä toteaa.

MTV uutiset on haastattelut Otto Anderssonin lisäksi RKP:n puheenjohtajaa, opetusministeri Anders Adlercreutzia, jota Demokraatti ei tänään tavoittanut kommenttia varten.

MTV kysyi Adlercreutzilta, onko asiasta syytä keskustella, kuten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Andersson sanoo.

– On selvää että tiedonanto on keskeinen kysymys ja se on hallitusohjelmaan rinnastettava. Se oli asia joka vei vuosi sitten siihen, että hallitus pystyi jatkamaan työskentelyä. On selvää, että jokaisen hallituspuolueen kansanedustajan tulee tämä sisäistää, ja tämä kampanja, joka tänään julkaistiin, niin se on osa tätä tiedonannon toteuttamista, ja se yhtä lailla sitoo kansanedustajia ja ministereitä, Adlercreutz vastasi mainitsematta tässä yhteydessä eksplisiittisesti kuitenkaan, että asia sitoisi nimenomaan puoluetta.

– Neljä hallituspuoluetta seisovat tämän kampanjan takana, tukevat tätä kampanjaa ja ovat tähän sitoutuneita. Pidän sitä keskeisenä ja tärkeänä kysymyksenä. Minulle on tänään vakuutettu, että kaikki puolueet tukevat tätä kampanjaa, Adlercreutz muotoili kuitenkin jutussa niin ikään.

On lopulta vaikea saada täysin varmaa selkoa, minkä puolueapparaatin osallistumista kulloinkin tarkoitetaan.

RKP:sta tarkennettiin MTV:lle vielä jutun julkaisun jälkeen, että Anderssonilla ja Adlercreutzilla on sama näkemys siitä, että perussuomalaisten on sitouduttava rasisminvastaiseen kampanjaan.

MTV:n mukaan Andersson viittasi “oudoilla” lausunnoilla, jollaisiksi hän kommentoi perussuomalaisten lausuntoja HS:n ohella myös heille, nimenomaan Jani Mäkelän lausuntoon rasisminvastaisesta kampanjasta. Adlercreutz painotti MTV:lle lisäksi, että perussuomalaisista olisi tänään vakuutettu, että puolue on kampanjan takana.