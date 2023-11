Perussuomalaisista yllättävä viesti: Nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen innokkaasti – ”Huolissaan ovat ainoastaan oppositiopuolueet omasta kannatuksestaan”

Perussuomalaisten ryhmäpuheen välikysymyskeskustelussa pitänyt kansanedustaja, puolueen sivistysvaliokuntavastaava Ari Koponen pitää välikysymystä nuorten tulevaisuudesta turhana. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Välikysymys on opposition järein ase, mille soisi arvokkuutta. Tästä nuorten tulevaisuutta koskevasta välikysymyksestä välittyy mielikuva, että Suomen nuorison tila on hälyttävä. Sitran tänä vuonna julkaistun tulevaisuusbarometrin mukaan suomalaisilla on vahva usko tulevaisuuteen. Etenkin nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen innokkaasti.

– Ristiriita välikysymyksen tekstiin on siis selvä. Huolissaan ovat ainoastaan oppositiopuolueet omasta kannatuksestaan, jota he yrittävät kohentaa nuorten pahoinvoinnin kustannuksella.

Koponen korosti, että Suomi on loistava maa opiskella.

– Suomessa ei peritä yliopistoissa kymmenien tuhansien eurojen lukukausimaksuja. Oppivälineet ja koululounas ovat maksuttomia peruskoulussa ja toisella asteella. Opettajamme ovat edelleen maailman parhaimpia. Näistä upeista asioista huolimatta parantamisen varaa on. Opettajat ja oppilaat tarvitsevat työ- ja koulurauhan. Tähän tarvitaan myös rajoja, koska ne ovat aidosti rakkautta.

– Me perussuomalaiset olemme hallituksessa, jotta Suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös tulevaisuudessa. Me perussuomalaiset olemme hallituksessa, jotta suomalaisten tulevaisuus ja turvallisuus ovat etusijalla. Me perussuomalaiset ja tämä hallitus on ennen kaikkea jo syntyneiden ja syntymättömien suomalaisten sukupolvien puolella.