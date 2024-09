Perussuomalaisten kimmastus Ylen arabian- ja somalinkielisistä uutisista kummastuttaa – nämä Ylen kieliperiaatteet he juuri äskettäin hyväksyivät

Vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela kummeksuu perussuomalaisten “näyttävää pöyristelyä” Ylen päätöksestä aloittaa arabian- ja somalinkieliset uutiset. Demokraatti Demokraatti

Koskela huomauttaa, että kaikki puolueet hyväksyivät Ylen parlamentaarisen työryhmän mietinnön, jossa muun muassa luvataan turvata vähemmistökieliset sisällöt.

– Perussuomalaiset ovat kuitanneet mietinnön, eli he ovat itse olleet neuvottelemassa Yle-sopua, jossa varmistetaan vähemmistökielisten uutisten saatavuus. Joko he sumuttavat omia kannattajiaan siitä, mitä ovat itse olleet parlamentaarisesti neuvottelemassa, tai sitten he eivät tiedä, mitä ovat neuvotelleet. Kumpikaan vaihtoehto ei ole järin mairitteleva, Koskela sanoo tiedotteessa.

“Työryhmä tunnistaa kuulemisiin perustuen Ylen keskeisen roolin kotimaisen luovan alan elinvoimaisuuden ja suomen- ja ruotsinkielisen sekä vähemmistökielisen sisällön tukemisessa”, mietinnössä muun muassa todetaan.

”Työryhmä tiedostaa, että Ylellä on korostettu rooli ruotsinkielisten sekä vähemmistökielisten yhtäläisin ehdoin saavutettavien sisältöjen tuottajana. Täten työryhmä pitää ensisijaisen tärkeänä, että Ylen ruotsinkielinen ja vähemmistökielien sisällöntuotanto ja levitys turvataan nykytasoa vastaavaksi.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kommentoi Ylen julkaisemaa tiedotetta alkavista arabian- ja somalinkielisistä uutisista perjantaina eduskunnassa suorasukaisesti.

– Kyllä sen ajallinen yhteys tähän päätöksen valmisteluun oli sellainen, että se oli Yleltä ihan suora keskisormen osoitus, hän sanoi.

Perjantaina Yle-mietintö oli eduskuntaryhmien käsittelyssä.

KOSKELAN mielestä perussuomalaisten toiminnassa on kyse puolueelle tyypillisestä taktiikasta viedä huomio pois puolueelle kiusallisista asioista. Hän nostaa sellaisista esimerkiksi tietoisen duunareiden ja duunariammattien aseman heikentämisen leikkaamalla pienipalkkaisilta työntekijöiltä ja ammatillisesta koulutuksesta. Koskela arvioi, että kesän yli jatkunut perussuomalaisten Yle-pöyristely kertoo myös siitä, ettei hallituksen linjassa ja saavutuksissa ole puolueen mielestä paljon mainostettavaa.

Hän muistuttaa, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) saksien vaikutukset alkavat nyt tuntua suomalaisissa kodeissa.

– Samalla hallitus jatkaa työtätekevien kyykyttämistä tuomalla tänä syksynä paikallisesta sopimisesta lakiesityksen, joka uhkaa työsopimusten yleissitovuutta ja pienipalkkaisten työntekijöiden asemaa, Koskela sanoo.

Koskela jatkaa listaansa huomauttamalla, että samalla valtiontalous sakkaa ja työllisyys vain heikkenee, vaikka hallitus lupasi lisätä työllisten määrää sadalla tuhannella.

– Ei liene siis ihme, että valtionvarainministeri tviittailee mieluummin Ylestä ja kameleista kuin valtiontaloudesta tai hallituksen työllisyyspolitiikan tuloksista.

Viikonloppuna Riikka Purra kommentoi kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitystä toteamalla: ”Kyllä on niin halpaa pensaa, että kameli tulisi kalliimmaksikin?”